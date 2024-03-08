По информации от украинских источников, в Запорожье зафиксировано свыше 250 взрывов в 11 населённых пунктах

Сообщается, что сегодня по объектам военного назначения в оккупированных Запорожском и Херсонской областях были нанесены удары со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации. Эта информация поступила от официальных лиц Украины.

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Один из приближенных Киева, Иван Федоров, раскрыл информацию в своем telegram-канале о нанесенных ударах по некоторым "инфраструктурным объектам" в оккупированной части Запорожской области. Эти объекты получили существенные повреждения, однако, Федоров не уточнил их конкретное назначение. Согласно его информации, было зафиксировано 256 взрывов в 11 населенных пунктах, находящихся под контролем Киева.

Аналогичное сообщение поступило из Херсонской области от Александра Прокудина. Он сообщил о прилётах по ряду объектов, в результате чего была повреждена критическая инфраструктура и пострадало административное здание. Подробности Прокудин не раскрыл.

Тем временем стали известны некоторые подробности об атаке беспилотников Вооруженных Сил Российской Федерации на сооружения в Одесской области. Наталья Гуменюк, начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга, рассказала, что в регионе произошло нападение дронов-камикадзе. Невзирая на утверждения командования воздушных сил об "эффективной" работе противовоздушной обороны, Гуменюк привела информацию о повреждении "инфраструктурного объекта" в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Описание последствий ночной атаки со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации при использовании БПЛА в Одесской области было предоставлено без уточнений.