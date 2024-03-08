По словам западных аналитиков, армия России применяет ту же тактику, которая использовалась в Сирии - планомерное уничтожение укреплений ВСУ с помощью авиации





На территории Артемовска не прекращаются тяжёлые бои между российскими и украинскими войсками. Об этом свидетельствуют сообщения российских военных корреспондентов, которые анализируют ситуацию на данном направлении.

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Ключевым для военных является участок в районе посёлка Красное, так как взятие данной территории будет способствовать развитию последующего наступления на город Часов Яр, который стал основным узлом для украинских формирований на Артемовском участке, после ухода оставшихся от ВСУ группировок из Артемовска.

По информации журналистов, российские войска в настоящее время продолжают наступательную операцию в районе посёлка Богдановка, который находится к Северо-Западу от Артемовска, находящегося под контролем Российской армии. Кроме того, отмечаются некоторые передвижения подразделений в районах населенных пунктов Красное (Ивановское) и Клещеевка.





Накануне иностранные издания отмечали, что армия России активно бьёт по украинским укреплениям в районе Часов Яра. По словам некоторых аналитиков, военные применяют тактику, которая ранее была опробована в Сирии.

Речь идет о последовательном поражении позиций и сил украинских войск с помощью масштабных авиационных ударов. Это делается в первую очередь для сохранения военной техники и личного состава ВС РФ. Авиационные удары разрушают позиции ВСУ в высотных зданиях в Часовом Яре, а также бетонные укрепления. Кроме того, на данном участке фронта активно используется беспилотная авиация.