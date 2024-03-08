О взрывах сообщается из Одесской, Харьковской и Кировоградской областей





В ночь с 7 на 8 марта произошли громкие взрывы в нескольких регионах Украины, об этом информировали украинские источники, однако подробности о последствиях пока недоступны.

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В частности, ночью в Одессе сильные взрывы прогремели после прилётов беспилотных летательных аппаратов "Герань" по различным военным объектам ВСУ. Сообщения о мощных взрывах появились и в пригороде Харькова, а затем и в Кировоградской области.

Нет деталей о том, какие объекты были атакованы российскими силами и о том, какие именно последствия причинили взрывы. Украинские источники пока не раскрывают информацию об этом, возможно, подробные данные будут озвучены впоследствии командованием воздушных сил или региональными администрациями.

Местные источники в Одессе говорят, что "Герани" атаковали морскую инфраструктуру. Ранее украинская армия хвасталась новыми беспилотными катерами и возможно, атаки направлены на уничтожение цехов, где они собираются и обслуживаются.

Вооруженные силы Российской Федерации регулярно наносят удары по военным объектам Украины. Основные цели включают места скопления военного персонала, техники и оружия, а также склады боеприпасов. Помимо этого, атакуются и военно-промышленные объекты, такие как предприятия оборонного назначения, ремонтные мастерские, где проводятся работы по ремонту, модернизации и подготовке различных видов оружия, используемого украинской армией.