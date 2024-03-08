Обе страны оказывают поддержку компании, для развития её предприятий на своих территориях

В прошлом году Китай и Япония значительно увеличили финансовую поддержку производителям микросхем в общем и TSMC в частности. В годовом отчете TSMC за 2023 год говорится, что субсидии от правительств Китая и Японии выросли в 6,74 раза по сравнению с предыдущим годом. Всего TSMC получила около 1,51 миллиарда долларов государственных субсидий от двух стран, которые были направлены на строительство и оснащение ее фабрик, сообщает TrendForce.

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"Наши дочерние компании, такие как JASM и TSMC Nanjing, получили субсидии от правительств Японии и Китая соответственно для создания и эксплуатации местных заводов, которые в основном использовались для покрытия затрат на приобретение основных средств и оплаты расходов, связанных с строительством и производством. За периоды, заканчивающиеся 31 декабря 2023 года и 2022 года, TSMC в целом получила 1,51 миллиарда долларов и 224,1 миллиона долларов государственных субсидий соответственно ", - отмечается в годовом отчете TSMC.

Решающую роль в увеличении субсидий сыграла Япония. Правительство Японии предоставило существенную финансовую поддержку дочерней компании TSMC Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM) для ее нового завода в Кумамото. Завод TSMC в Кумамото получил полную поддержку центрального и регионального правительства Японии, что позволило без проблем продвигать процесс строительства, и планируется, что массовое производство начнется в ближайшие месяцы. В то же время, Япония продолжает увеличивать свою поддержку TSMC, предлагая дополнительные 4,86 миллиарда долларов в виде грантов для строительства второго завода.

О мерах поддержки китайского правительства для расширения фабрики TSMC в Нанкине известно немного, но самый крупный в мире контрактный производитель микросхем заявил, что получил поддержку от Китайской Народной Республики.



С другой стороны, операции TSMC в Аризоне сталкиваются с трудностями. Строительство нового завода TSMC в США началось в начале 2021 года, торжественная церемония открытия состоялась в декабре 2022 года, а начало массового производства запланировано на 2024 год. Однако, первая фаза фабрики Fab 21 была отложена на 2025 год из-за предполагаемого дефицита рабочей силы. Более того, установка оборудования для второй фазы Fab 21 была отложена из-за отсутствия субсидий в США и неопределенности по поводу спроса. Теперь запуск второй фазы, которая способна производить чипы по технологиям класса 3 нм, ожидается в 2027 или 2028 году, что существенно отличается от первоначальных планов.