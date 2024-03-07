Под удар артиллерии ВСУ попали населённые пункты Тёткино и Попово-Лежачи в Курской области

Сегодня украинские военные ударили по населённым пунктам Курской области - поселок Теткино и село Попово-Лежачи Глушковского района. Данную информацию сообщил губернатор Роман Старовойт через свой телеграм-канал.

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Глава области рассказал о последствиях обстрела. В результате атаки были повреждены одиннадцать жилых домов. По имеющимся данным, мирные жители не пострадали, хотя некоторое материальное имущество получило ущерб. Особенно пострадали линии электропередачи, что привело к сбоям в энергоснабжении населенных пунктов. Также были повреждены частный дом и хозяйственная постройка. Особого внимания заслуживает тяжелое повреждение одного из домов в поселке Теткино.

Губернатор Старовойт заверил, что собственникам поврежденных домов будет оказана необходимая помощь для их восстановления. По поводу восстановления линий электропередачи, ремонтно-аварийные работы начнутся, как только будет обеспечена безопасность для энергетиков.

Напомним, что приграничный Глушковский район Курской области регулярно подвергается артиллерийским и минометным обстрелам с территории соседнего государства. Украинские военные атакуют мирных жителей сельских населенных пунктов, не имеющих никаких военных или военно-промышленных объектов. В результате этих атак страдают обычные люди, чьи жизни находятся под угрозой, а дома и хозяйственные постройки получают серьезные повреждения.