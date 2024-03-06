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Zelikman
Puget Systems опубликовала статистику продаж за 2023 год, оценив популярность CPU Intel и AMD
По статистике компании Puget Systems, AMD Ryzen занимают лишь около 20% из общего количества клиентских заказов

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  Компания Puget Systems опубликовала свой обзор аппаратных тенденций 2023 года, представляющий подробное описание процессоров, графических ускорителей, хранилищ и операционных систем, заказываемых клиентами Puget. В отличие от обзора оборудования Steam, который сфокусирован на играх, ежегодные обзоры тенденций Puget Systems в области оборудования демонстрируют данные, связанные с другим сегментом рынка, поскольку Puget Systems специализируется на производстве рабочих станций.

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  Результаты опроса показывают, что Intel превосходит AMD примерно в четыре раза по клиентским процессорам, в то время как AMD превосходит Intel в десять раз по процессорам для рабочих станций. Ни Ryzen 7000, ни Xeon 4-го поколения не оказали существенного влияния на соответствующие рынки, хотя Threadripper 7000 вызвал фурор в сфере рабочих станций.

  Не смотря на Ryzen 7000, Intel продолжает доминировать в сфере клиентских процессоров. В 2021 году Ryzen 5000 от AMD был предпочтительным выбором клиентов Puget Systems, учитывая значительное превосходство над конкурирующими процессорами 11-го поколения Intel по скорости работы. Однако, ситуация изменилась в 2022 году благодаря появлению процессоров Intel 12-го поколения Alder Lake.

  Ожидалось, что в 2023 году AMD вернется на первое место или, по крайней мере, сократит разрыв с выпуском Ryzen 7000, но на самом деле конкуренту Intel удалось еще больше расширить свое превосходство в 2023 году. Очевидно, что клиентская база Puget Systems предпочитает 13-е поколение процессоров от Intel, и учитывая их значительные преимущества, неудивительно, что именно они лидируют на рынке. Однако размер превосходства Intel поражает – доля AMD составляет менее 20%, в то время как Intel удерживает более 80% рынка.

  В наши дни пользователям основных рабочих станций явно нравится Intel, и будет интересно увидеть, сможет ли AMD вернуть свою долю на рынке с Ryzen 8000. Однако, Intel также запустит процессоры Arrow Lake, и как это повлияет на ситуации, узнаем только позднее.

#amd #intel #процессоры #технологии #ryzen #рабочие станции
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