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Zelikman
Опубликованные данные JEDEC подтверждают выход новых видеокарт AMD и Nvidia с чипами памяти GDDR7
Вероятнее всего, ускорители с новым стандартом памяти выйдут на рынок лишь в следующем году

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  По материалам BusinessWire, стандарт памяти GDDR7 был представлен организацией JEDEC. Следующее поколение памяти будет применяться в видеокартах, и компании AMD, Micron, NVIDIA, Samsung и SK Hynix уже высказали свое отношение к этому вопросу. Ожидается, что GDDR7 станет предпочтительным типом памяти для высокопроизводительных графических процессоров RDNA 4 и Blackwell, которые, как гласят слухи, появятся на рынке в следующем году.

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  Прошло уже почти шесть лет с момента, когда первые видеокарты начали использовать память GDDR6. Это было в архитектуре Turing серии RTX 20 от NVIDIA, выпущенной в сентябре 2018 года. Первые графические ускорители RTX 2080 и RTX 2080 Ti с памятью GDDR6 имели частоту 14 Гбит/с, обеспечивая пропускную способность 56 Гб/с на устройство. Более поздние решения, такие как AMD RX 7900 XTX, работали с показателями до 20 Гбит/с при 80 Гб/с.

  NVIDIA помогла создать более быструю альтернативу GDDR6X, которая начала свой путь с тактовой частотой 19 Гбит/с в RTX 3080 и, в конечном итоге, достигла 23 Гбит/с в самой последней RTX 4080 Super. Официально компания Micron оценивает свои чипы GDDR6X на уровне 24 Гбит/с, что эквивалентно пропускной способности 96 Гб/с на устройство.

  GDDR7 призвана обеспечить значительное увеличение пропускной способности по сравнению с предыдущими поколениями. Спецификация JEDEC утверждает о пропускной способности 192 Гб/с на устройство. Это обеспечивает тактовую частоту памяти 48 Гбит/с, что вдвое превышает скорость GDDR6X.

  Другие изменения включают использование основных независимых шаблонов обучения регистров сдвига с линейной обратной связью для повышения точности и сокращения времени обучения. GDDR7 будет иметь вдвое больше независимых каналов (четыре против двух в GDDR6) и будет использовать сигнализацию PAM3.

  Ни одна из этих новостей не является новой, и Samsung раскрыла многие ключевые детали GDDR7 в июле прошлого года. Однако публикация стандарта JEDEC становится вехой и предполагает неизбежность доступности и использования решений на базе GDDR7.

  Ожидается, что следующее поколение архитектуры NVIDIA, Blackwell, будет использовать GDDR7 при запуске. Вероятно, их можно будет видеть в версии Blackwell для центров обработки данных в конце 2024 года, хотя она будет использовать память HBM3E вместо GDDR7. Продукты для потребителей, скорее всего, появятся в начале 2025 года, и, как обычно, будут доступны варианты этих компонентов для профессионального использования и центров обработки данных. Также AMD работает над архитектурой RDNA 4, и ожидается, что она также будет использовать GDDR7, хотя, возможно, для компонентов более низкого уровня обеих компаний из соображений стоимости будет предпочтительнее использовать GDDR6.

  В любом случае, если AMD или NVIDIA используют GDDR7 с максимальными скоростями, то потенциально могут достичь пропускной способности до 2304 Гб/с с помощью самых широких на сегодняшний день 384-битных интерфейсов.

#amd #nvidia #видеокарты #технологии #gddr7 #чипы памяти
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