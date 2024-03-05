Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Китайские исследователи стремятся воспроизвести возможности преобразования текста в видео от Open AI
Данный проект является одним из шагов Китая в гонке развития технологий ИИ

реклама

  Исследователи из Пекинского университета и компания по искусственному интеллекту RabbitPre объединились для запуска проекта Open-Sora. Цель проекта заключается в создании улучшенной версии модели Sora от OpenAI, которая преобразует текст в видео. Команда проекта работает с сообществом разработчиков с открытым исходным кодом с целью создать более простую в использовании и масштабируемую модель.

реклама

  Как сообщает издание South China Morning Post, Sora от OpenAI уже сделала много шума в мире искусственного интеллекта, и этот проект представляет собой последний шаг Китая в гонке по развитию ИИ. Вопрос о том, насколько успешным будет этот проект, остается открытым. Согласно информации на странице проекта на GitHub, Open-Sora уже сделал значительный прогресс, разработав трехкомпонентный фреймворк и представив четыре демонстрационных видеоролика, которые были переработаны и отличаются разрешением, соотношением сторон и продолжительностью от трех до 24 секунд.

  Будущие цели проекта включают совершенствование технологии для создания видео с более высоким разрешением, а также улучшение обучения с помощью дополнительных данных и большего количества графических процессоров для повышения вычислительной мощности сервиса. Эти шаги крайне важны для увеличения производительности модели и расширения ее возможностей для создания более подробных и длительных видеороликов.

  Внедрение Sora от OpenAI вызвало разнообразные реакции в китайском деловом и технологическом секторах. Некоторые компании стремятся использовать модель Sora для преобразования текста в видео, в то время как другие выражают опасения по поводу конкурентных преимуществ Китая в этой области. Основным тревожным фактором является ужесточение экспортных правил Соединенных Штатов, которые ограничивают продажу высокопроизводительных графических процессоров, таких как у компании Nvidia, базирующимся в Китае предприятиям. Это замедляет развитие технологий искусственного интеллекта в Китайской Народной Республике.

  Крупные технологические компании Китая, такие как Tencent AI и Bytedance, также рискнули войти в сферу преобразования текста в видео. Tencent выпустил инструмент с открытым исходным кодом под названием VideoCrafter2, который позволяет генерировать и редактировать видео из текста, хотя пока только ограниченный двухсекундными видеороликами. MagicVideo-V2 от Bytedance объединяет разные модули для создания континуального конвейера генерации видео.

#сша #китай #технологии #санкции #искусственный интеллект #исследования
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Россия подтвердила боевое применение гиперзвуковой ракеты-планера "Циркон"
13
Forbes: Умным дронам россиян уже не требуются ни разведывательные БПЛА, ни человеческие операторы
19
Никки Хейли одержала свою первую победу над Дональдом Трампом в праймериз Вашингтона
3
Прошивка для телевизоров Sber принудительно снизила разрешение до 720р без предупреждения владельцев
11
Список мобильных телефонов Samsung, которые получат обновление Android 15
1
Список мобильных устройств Samsung, которые получат обновление Android 15
1
Pixel 10 и Pixel 10 Pro с процессором Tensor G5 могут стать "магнум опус" Google в 2025 году
9
На летающий автомобиль Model A стоимостью $300 000 поступило 2850 предзаказов
2
Создано мобильное приложение, которое позволяет определить местоположение черной дыры Млечного Пути
2
Xiaomi 13 Pro начал получать обновленную HyperOS
4
Владельцам электромобилей Nissan Leaf отключили приложение, которое позволяло удаленное управление
2
Италия строит в море большую гибридную плавучую солнечно-ветряную электростанцию
1
Doroni представила персональный летательный аппарат будущего H1-X eVTOL со скоростью полета 305 км/ч
2
Apple собирается представить новые iPad Pro и MacBook Air уже в четверг
+
Российские ВКС последние дни всё активнее отрабатывают по гарнизону ВСУ Часов Яра
2
Фото: сотни и тысячи дронов-камикадзе «Герань» в цехах завода по их производству
8
Bild: Спецслужбы ФРГ играют в "низшей лиге" и не достойны называться настоящими разведчиками
+
Появились фотографии первого серийного летающего автомобиля Xpeng eVTOL
+
Politico: F-16 – это эталон хрупкости и капризности, способный поломаться даже "от чиха"
+
Electrek: Коренные американцы строят огромную солнечную электростанцию
+

Популярные статьи

Вероятность того, что российские ракеты уничтожат все шахты Minuteman III, превышает 98 % — АСА
11
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
35
Почему Китай решил вернуть больших панд в зоопарк США и как это отразится на двусторонних отношениях
5
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
46
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет
23
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
45
Литиевый стартерный аккумулятор на автомобиле вместо свинцово-кислотного - есть ли в этом смысл
5
Итоги гоночного уик-энда 2-3 марта
1
Сборка игрового ПК на видеокарте и процессоре AMD за 75 000 рублей для любых игр в 1080р и 2К
37
Что подарить подруге-геймерше на 8 марта — 7 оригинальных и не очень идей
28

Сейчас обсуждают

Chimbal
18:16
"В общем странное поведение, так и не понял с чем связано" в "/etc/sysctl.d/какой-нибудь-файл.conf" добавить (ограничение на 48 и 64 МиБ для кэша): vm.dirty_bytes = 50331648 vm.dirty_background_bytes ...
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
BruteForce
18:16
Афтар идиот и не лечится.
V-COLOR представила 8-канальные комплекты DDR5 со скоростью до 7200 МТ/с и объемом до 768 ГБ
BruteForce
18:09
А что вы хотите от заказной рекламной статьи?
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
Николай Слишком-Известная
18:06
Каждый, как правило, использует свой набор утилит, кому какие нравятся. Не уверен, что из-за персональных предпочтений разные утилиты от этого становятся ценные и интересные. "Кому-то нравится арбуз,...
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет
tolya21
18:05
Ну с таким количеством людей и ты бы Славянск сдал. И на фронт он приезжал на 1,5 месяца. Его отовсюду выгоняли. Приказ Царя никуда не брать. Он тогда в 2014 году и ушёл с Донбасса, т.к. сказали, что ...
О предварительных итогах двух лет СВО
Шакро Молодой
18:04
раньше много тут было укров. видеть могилизировались на сво
О предварительных итогах двух лет СВО
Николай Слишком-Известная
18:00
Да. У меня так! И жизнь наладилась! )))))
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет
bzun
18:00
А чего это символы герань на всех остовах что на ближних, что на дальних имеют одинаковую высоту? И если посмотреть то можно увидеть что надпись начинается хаотично с разных положений на крыле. Неужел...
Фото: сотни и тысячи дронов-камикадзе «Герань» в цехах завода по их производству
Максим Ширшов
17:58
Лучший тест это или поставить проц в другой компьютер или в свой воткнуть другой процессор и проверить на стабильность.
О предварительных итогах двух лет СВО
Sausage228
17:58
Лучше ставь линукс уже, ибо 7ка не поддерживает уже стим(как сказал нам пузатый Габенчик), многие проги так же перестали работать, да и линукс не такой уж и страшный(2 года сижу)
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем