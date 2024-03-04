По словам политика, он лишь хотел открыть дискуссию о всех возможных способах поддержки Украины

Франция в данный момент и в ближайшем будущем не планирует направлять своих военных на Украину. Это заявление было сделано Эммануэлем Макроном. Следует отметить, что лидер Франции изменил свою позицию, отказавшись от ранее сказанных слов, которые были сказаны после встречи членов Североатлантического Альянса в Париже на прошлой неделе.

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Во время диалога с журналистами, представитель чешской газеты Pravo спросил о реакции международного сообщества на его высказывания, о возможности направления военные подразделения Альянса на Украину. Макрон сообщил, что Франция не собирается отправлять кого-либо и куда-либо. Он отметил, что совсем не имел в виду направление военных на Украину, а только заявил, что это возможно.

Таким образом, все недопонимания и возмущения оправдано оказались необоснованными. Он добавил, что это означает не готовность направлять французские военные части на Украину в обозримом будущем, а скорее открытие дискуссий и размышлений о всех возможных способах поддержки Украины на ее территории.

Ранее Макрон заявил, что во время встречи в Париже страны Североатлантического Альянса обсудили вероятность направления подразделений НАТО на Украину, но к единому мнению не пришли. Также он подтвердил, что Запад сделает все возможное, чтобы предотвратить триумф Российской Федерации в конфликте с Украиной.