Израильская сторона ожидает конформации по выжившими пленникам, находящимся у ХАМАС

Как сообщает издание Bloomberg, Израиль продолжает откладывать отправку делегации высокого уровня в Каир уже на второй день, чтобы приступить к переговорам о прекращении огня в конфликте с ХАМАС. Такое решение вызывает опасения о том, что соглашение может быть отложено на неопределенное время.

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США, Египет и Катар, выступающие в качестве главных посредников, стараются убедить Израиль прекратить военные действия в Секторе Газа и освободить палестинских заключенных, взамен на освобождение пленников, удерживаемых ХАМАС. Целью переговоров также является обеспечить доставку большего количества гуманитарной помощи в разрушенный регион.

Израиль заявил, что не будет отправлять своих переговорщиков в Каир, пока ХАМАС не предоставит список израильских пленников, которых он намерен освободить. Также израильские СМИ сообщают о стремлении правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху узнать о их состоянии, а также о том, сколько из них еще живы.

Переговоры проходят на фоне усиления голода в секторе Газы, а до начала священного месяца Рамадан остается всего несколько дней. Уже более 30 000 человек погибли в Газе в результате ракетных и наземных атак со стороны Израиля.

Этот конфликт возмутил Ближний Восток, что привело к атакам других исламистских групп на западные корабли в Красном море и американские базы. В результате одной такой атаки иракская группировка убила трех американских солдат в Иордании.

Воскресное заявление представителя ХАМАС гласило, что соглашение может быть достигнуто в течение одного или двух дней, если Израиль удовлетворит требованиям организации. Официальные лица Израиля считают некоторые из этих требований неприемлемыми, особенно касательно возвращения бойцов ХАМАС в северную часть Сектора Газа и освобождения слишком большого числа палестинских заключенных.