В Европейском Союзе также осудили нападения израильских военных на мирных жителей Палестины

Сенаторы-демократы призвали Джо Байдена оказать давление на Израиль с целью прекращения огня в Секторе Газа, ссылаясь на недавнюю гибель мирных палестинцев в войне с ХАМАС.

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"Это убийство невинных людей должно прекратиться. Медицинская ситуация на местах ужасна, просто ужасна", - заявил представитель большинства в Сенате Дик Дурбин в эфире программы CNN.

Хамас заявил, что с воскресенья проводит в Каире переговоры о рамках, которые могут привести к временному прекращению огня в Газе. Официальные лица США заявили в субботу, что Израиль, по сути, согласился на шестинедельную приостановку, если Хамас обязуется передать заложников, отнесенных к категории уязвимых, включая женщин, больных или раненых и пожилых людей.

Поскольку администрация Байдена находится под внутриполитическим давлением, американские и иорданские силы в субботу доставили по воздуху около 38 000 продуктов питания вдоль побережья Газы. Планируются дополнительные воздушные перевозки.

"Я поддерживаю идею воздушных десантов, но это не решит проблему", - сказал Дурбин, призвав администрацию "добиваться прекращения огня и гуманитарного реагирования как можно быстрее".

На прошлой неделе десятки палестинцев были убиты или ранены во время вспышки насилия возле автоколонны с гуманитарной помощью на севере Газы. Израиль заявил, что рассмотрит инцидент, и отрицает, что его войска стреляли в людей, заявив, что большинство жертв были затоптаны или ранены в хаосе.

"Я думаю, что президенту пора использовать все имеющиеся у него рычаги, чтобы добиться долгосрочного прекращения огня. Я думаю, что если перемирие не наступит, в интересах Израиля приостановить военную активность для разрешения гуманитарного кризиса", - заявил в воскресенье в эфире ABC сенатор Крис Мерфи, демократ, возглавляющий подкомитет по международным отношениям на Ближнем Востоке.

Глава Европейского Совета осудил "убийство невинных гражданских лиц", ожидающих еды, и призвал к независимому расследованию инцидента. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты присоединились к критике, обвинив израильские войска в нападениях на мирных жителей.