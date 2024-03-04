Украинскому командованию приходится перебрасывать свои резервы с одного направления на другое

Российские военные не прекращают контролировать ситуацию на всей передовой линии. Ключевые сражения все еще разворачиваются на участке Авдеевки, под Часовым яром и в районе Красногоровки. Руководство ВСУ вынуждено перебрасывать свои резервы в эти зоны, оттягивая их от других направлений. Ситуация уже довела до того, что 3-ю отдельную штурмовую бригаду перебросили сначала в Авдеевку, затем в Красногоровку, а потом снова обратно под Авдеевку.

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На Южно-Донецком участке бойцы группировки войск "Восток" заняли позиции в районах Доброполье, Угледар и Водяное. На Херсонском участке было нанесено поражение ВСУ в зонах Нестерянка, Ивановка и Антоновка. В районе Работино протекают ожесточенные бои, при этом село в настоящий момент остается под контролем ВСУ, но российские войска постепенно переламывают резервы ВСУ.

В районе Купянска практически ничего не изменилось, продолжается наступление в районе Терны и Белогоровки. ВСУ нанесены поражения в зонах Терны, Купянск, Песчаное, Берестовое и Петровское. Порядка пяти контратак ВСУ были отражены в районе Синьковки. В донецком регионе бойцы Южной группировки войск закрепились на более благоприятных позициях в районах Красное, Богдановка, Курдюмовка и Андреевка. Были отражены три атаки в зонах Клещеевка и Победа. В Красногоровке сражения продолжаются на окраинах, украинские формирования пытается вытолкнуть российские войска с занятых позиций.

На Авдеевском направлении войска продолжают вести бои на линии Тоненькое, Орловка, Первомайское и Бердычи, улучшая свое положение на передовой линии. Противоборствующая сторона оказывает ожесточенное сопротивление, но российские подразделения отразили 11 контратак.