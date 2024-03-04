Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Проводя параллельные наступательные операции на разных участках, российская армия выматывает ВСУ
Украинскому командованию приходится перебрасывать свои резервы с одного направления на другое

реклама

  Российские военные не прекращают контролировать ситуацию на всей передовой линии. Ключевые сражения все еще разворачиваются на участке Авдеевки, под Часовым яром и в районе Красногоровки. Руководство ВСУ вынуждено перебрасывать свои резервы в эти зоны, оттягивая их от других направлений. Ситуация уже довела до того, что 3-ю отдельную штурмовую бригаду перебросили сначала в Авдеевку, затем в Красногоровку, а потом снова обратно под Авдеевку.

реклама

  На Южно-Донецком участке бойцы группировки войск "Восток" заняли позиции в районах Доброполье, Угледар и Водяное. На Херсонском участке было нанесено поражение ВСУ в зонах Нестерянка, Ивановка и Антоновка. В районе Работино протекают ожесточенные бои, при этом село в настоящий момент остается под контролем ВСУ, но российские войска постепенно переламывают резервы ВСУ.

  В районе Купянска практически ничего не изменилось, продолжается наступление в районе Терны и Белогоровки. ВСУ нанесены поражения в зонах Терны, Купянск, Песчаное, Берестовое и Петровское. Порядка пяти контратак ВСУ были отражены в районе Синьковки. В донецком регионе бойцы Южной группировки войск закрепились на более благоприятных позициях в районах Красное, Богдановка, Курдюмовка и Андреевка. Были отражены три атаки в зонах Клещеевка и Победа. В Красногоровке сражения продолжаются на окраинах, украинские формирования пытается вытолкнуть российские войска с занятых позиций.

  На Авдеевском направлении войска продолжают вести бои на линии Тоненькое, Орловка, Первомайское и Бердычи, улучшая свое положение на передовой линии. Противоборствующая сторона оказывает ожесточенное сопротивление, но российские подразделения отразили 11 контратак.

#сво #всу #армия #оружие #бои #линия соприкосновения
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы ВС России смогли выследить и впервые поразить "старшую " разновидность HIMARS – M270 MLRS
4
HP предлагает принтер с подпиской HP All-In
3
Pucará Defensa: Авиационное ударное звено ВКС РФ просто сминает украинскую оборону на земле
6
Nvidia может взяться за рынок портативных игровых консолей
3
Macpaw: Доступна первая альтернатива App Store для загрузки приложений
+
MWM: ВС РФ обязаны последним победам массовым применением планирующих авиабомб
1
Пермские ученые создали топливо для цементных печей на основе отходов переработки нефти
1
Бельгийская компания Seafar начала эксплуатировать в Германии дистанционно управляемые грузовые суда
1
Геймер продал за $288 000 видеоигру для NES, которую 40 лет назад купил за $30
+
Новое обновление Cyberpunk 2077 позволяет установить приоритеты для p-ядер в гибридных процессорах
2
Биткоин поднялся выше $60 000 впервые с ноября 2021 года
+
Pixel 10 и Pixel 10 Pro с процессором Tensor G5 могут стать "магнум опус" Google в 2025 году
4
Глава NVIDIA заявил о способности увеличивать производительность вычислений в миллион раз каждые десять лет
7
NVIDIA Reflex снижает системную задержку на видеокартах GeForce
16
Новая консоль воспроизводит игры для Nintendo 64 в 4K
+
Албания ставит на вооружение беспилотники Bayraktar TB2
+
Moore’s Law is Dead: Работа над Nintendo Switch 2 была завершена ещё в конце 2022 года
+
Российские военные сумели продвинуться до километра под Купянском
+
Инсайдеры опубликовали предварительные характеристики нового процессора Intel Core Ultra-15900K
1
Индонезия запустила серийное производство новейшего танка Tiger
1

Популярные статьи

История о том, как производители кулеров нас обманывают (на примере ID-Cooling IS-50X V2)
31
Астрофизики находятся на пороге понимания природы памяти нашей Вселенной
10
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
54
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
26
Частые ошибки новичков при сборке ПК - руководство для чайников
29
БПЛА С-70 "Охотник": последняя информация о ТТХ и массовом производстве многообещающей новинки
+
Кому нужна ОЗУ DDR5-8200 МГц, и почему Ryzen 5 5600X3D ничем не лучше Core i5-13400F
13
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
21
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
21
Как защитить компьютер от кота — руководство для чайников
11

Сейчас обсуждают

glavhyilo
07:19
украину слили пиндосы ещё в сентябре 2023.Они просто делают вид,что очень хотят помочь,но не выходит всё никак это.
CNN: Спикер Джонсон вынесет на голосование проект о помощи Украине под угрозой своего отстранения
mo3ulla
07:03
все будет зависеть от того как быстро сдуется пузырь искусственного интеллекта .. уже есть признаки пробуксовки .. и да - исскуственный интеллект никуда не денется . но в текущем виде ожидания слишко...
Акции NVIDIA могут повторить судьбу Tesla, если инвесторы разочаруются
mo3ulla
07:00
последняя революционная архитектура - pascal . где наконец пофиксили асинхронные вычисления которые раньше были ахилесовой пятой жифорсов .
GeForce RTX 5090 будет на 70% быстрее GeForce RTX 4090, но цена видеокарты может составить $2500
mo3ulla
06:58
братан у тебя какой то небомбит на xbox . настолько небомбит что ты минимум раз в неделю строгаеш по статье о том как все плохо и насколько у тебя небомбит
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
mo3ulla
06:55
я бы не сказал что условная 4080 на 40% мощнее 3080 .. если посмотреть на увеличение энергопотребления . то и получается что 4080 быстрее 3080 ровно настолько насколько больше тепловыделение .. все из...
GeForce RTX 5090 будет на 70% быстрее GeForce RTX 4090, но цена видеокарты может составить $2500
century84
06:51
Американский.
Появились кадры, как два дрона-камикадзе вывели из строя Abrams ВСУ в Бердычах
Денис Смирнов
06:40
Я тебя дядя не оскорблял. Ну коль у тебя даже фото нет, значит видимо с фейсом у тебя проблемы, да и с мозгами тоже.
Пришло время избавляться от консолей Xbox
Псье Миздюкович
06:34
А клетку сделать, не? Большую такую, домик там зафигачить, нары, питание, туалет (параша). Если кот полосатый то вообще огонь получится!
Как защитить компьютер от кота — руководство для чайников
Михаил Авраменко
06:16
Зачем пушечному мясу мозги?
В районе Бердычей российские бойцы смогли уничтожить третий танк M1A1 Abrams ВСУ
Марио Сландер
06:15
Глупый подзалупенец. Твоё место под плинтусом
Pucará Defensa: Авиационное ударное звено ВКС РФ просто сминает украинскую оборону на земле
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем