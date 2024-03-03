В сеть просочились скриншоты из BIOS с использованием данного процессора

Изображения готовящегося к выпуску процессора Intel Core i9-14900KS просочились в сеть, включая фотографии розничной упаковки и технические характеристики, указанные в BIOS материнской платы. Новая флагманская модель, по всей видимости, будет иметь такой же корпус, как и Core i9-13900K и Core i9-14900K, включая пластиковую пластину. Кроме того, скриншоты BIOS показывают, что 14900KS сможет работать на частоте 6.2 ГГц на трех своих P-ядрах "из коробки", хотя для достижения такой частоты потребуется высокое напряжение в 1.5 вольта.

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Изображения были предоставлены пользователем форума Asus с ником "Pakhtunov", у которого, по-видимому, есть доступ к Core i9-14900KS до его официального запуска, назначенного на конец текущего месяца. Пользователь сфотографировал две коробки с 14900KS, и, хотя они сложно различимы, кажется, что новый процессор будет использовать ту же упаковку, что и 14900K.

"Pakhtunov" также приложил скриншоты BIOS, которые подтверждают тактовые частоты 14900KS. Очевидно, что процессор способен работать на частоте 6.2 ГГц на трех P-ядрах и 5.9 ГГц на всех восьми P-ядрах, что на 100 МГц ниже тактовой частоты обычного Core i9-14900K. Однако, неясно, будут ли все три ядра работать на частоте 6.2 ГГц одновременно, поскольку Intel обычно использует Boost-режим для двух ядер, а не для трех. Три энергонезависимых ядра рассчитаны на работу на частоте 4.6 ГГц, и все они могут работать на частоте 4.5 ГГц, что на 200 МГц выше, чем у 14900K.

Скриншоты показывают, что для достижения 6,2 ГГц потребуется напряжение около 1.498 вольта, что является очень высоким значением для современных процессоров. Однако для работы на частоте 5.9 ГГц потребуется всего 1.413 вольта, что все равно является высоким, но более приемлемым значением. Это также указывает на то, что Core i9-14900KS будет иметь высокое потребление энергии, подобно 14900K. По слухам, его энергопотребление может составлять даже 410 Вт при работе на тактовой частоте 6.2 ГГц и 5.9 ГГц в режиме Boost. Для этого потребуется не только мощный источник питания, но и невероятное охлаждение процессора.