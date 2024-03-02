Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Следующее поколение графических ускорителей Nvidia может потреблять до 1000 ватт
Об этом сообщает компания Dell, специализирующаяся на производстве серверного оборудования

реклама

  Крупнейший мировой производитель серверов, компания Dell, раскрыла информацию о будущих графических процессорах Nvidia, которые разработаны для работы с искусственным интеллектом и получили кодовое название Blackwell. По данным компании, эти процессоры будут потреблять до 1000 ватт, что 40% больше, чем предыдущее поколение. Такие показатели требуют от Dell применения инженерной изобретательности для охлаждения этих графических процессоров. Комментарии представителей Dell также могут указывать на некоторые особенности будущих процессоров Nvidia.

реклама

  Финансовый директор компании, Ивонн Макгилл, отметила, что любые изменения и улучшения в производительности процессора H200 вызывают восторг. Кроме того, она выразила положительное мнение о процессорах B100 и B200, и считает, что они предоставят возможность продемонстрировать уверенность инженеров Dell. Она также добавила, что для достижения плотности энергии в 1000 ватт на графический процессор не требуется прямое жидкостное охлаждение.

  Особый интерес представляет производство чипов Nvidia. Например, процессор H100 уже рассеивает около 700 ватт и имеет размер матрицы чипа 814 квадратных миллиметров, а значит тепловыделение составляет менее 1 ватта на квадратный миллиметр. По предположениям, графические процессоры следующего поколения Nvidia будут выпускаться на новом технологическом процессе с более высокой производительностью. Разумно предположить, что конструкция Nvidia B100 может быть построена с использованием двух кристаллов, что позволит создать большую площадь поверхности для отвода тепла. По аналогии с AMD и Intel, которые также используют архитектуры с несколькими матрицами.

  При разработке программного обеспечения для высокопроизводительных приложений с искусственным интеллектом и HPC важно учесть производительность, измеряемую во флопах, и мощность, необходимую для достижения этих показателей, а также охлаждения. Разработчики программного обеспечения должны эффективно использовать эти ресурсы, а разработчики оборудования – обеспечить охлаждение процессоров при высоких нагрузках. Dell уверена в своей готовности превзойти конкурентов благодаря своим технологическим разработкам. Финансовый директор компании отметила, что следующий год принесет графические процессоры Nvidia следующего поколения B200, и Dell готова продемонстрировать свою разработку и свою способность оперативно реагировать на изменения рынка.

#nvidia #видеокарты #техника #искусственный интеллект #dell
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Су-57 снова с дальнобойными ракетами Х-59МК2 атаковал военные цели на территории Украины
3
Экраноплан Airfish-8 начнет перевозить туристов в 2025 году
2
Ростех намерен возобновить производство самолётов ДРЛО А-50У
12
Сбер предупредил о новой схеме мошенников через трансляцию экрана смартфона
+
Снижение цены на автомобили BYD спровоцировало волну снижения цен на автомобили других марок
+
Высокоточный "Краснополь" поразил украинский ЗРК "Бук-М1" в селе Хотень
+
Стали известны характеристики и дата выхода Nokia N2 Pro Max 5G
3
Li Auto оценила «самый большой в мире электромобиль» в $77 800
+
Разработчики «диаблоида» Last Epoch признали вину за провальный релиз и пообещали развивать проект годами
2
Информация об освобождении населенного пункта Ивановское в ДНР появилась в сети
+
Уникальная система превращает углекислый газ в ценные углеродные нанотрубки
+
Российские суда переходят на отечественную спутниковую связь с «Гонец-М1»
+
За 12 минут зарядки китайский электромобиль-минивэн LI MEGA увеличивает запас хода на 500 км
+
НАСА: Марс вращается с каждым годом всё быстрее
+
Илон Маск: Tesla Roadster разгоняется до 100 км/ч менее чем за секунду
7
На выставке MWC 2024 выявили самый лучший смартфон
+
Космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил "скелет" уникальной одинокой галактики NGC 1559
+
Qualcomm анонсирует Snapdragon X Elite Gen 2: новый уровень производительности для ноутбуков
+
Motorola анонсировала смартфон Moto X50 Ultra
1
Банк JPMorgan: институциональные инвесторы повышают цену биткоина
+

Популярные статьи

Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11
64
История о том, как производители кулеров нас обманывают (на примере ID-Cooling IS-50X V2)
22
Можно ли собрать игровой ПК на процессоре и видеокарте Intel – почему геймерам лучше купить NVIDIA
17
Last Epoch: краткий обзор игры
9
Обзор игры True Stalker – почти как настоящий Сталкер
3
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
12
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
25
Кому нужна ОЗУ DDR5-8200 МГц, и почему Ryzen 5 5600X3D ничем не лучше Core i5-13400F
6
Американская "Булава" нацелится на превосходящие по мощи ВМС Китая
4
В РФ стартовал предзаказ на топовый камерофон Xiaomi 14 Ultra, а вот в США он продаваться не будет
2

Сейчас обсуждают

Вячеслав Эрин
21:46
розовый для всяких инстасамок и п*даров? да и белая так себе дизайн
SilverStone представила кулер XE04-SP6P для серверных корпусов 4U с разъемами TR5 или SP6
Cowboy Huggies
21:45
Его игроки наоборот отключают: https://www.youtube.com/watch?v=i9lICi4AJ5o
NVIDIA Reflex снижает системную задержку на видеокартах GeForce
Вячеслав Эрин
21:31
надеюсь долба*бы не догодаются в дальнейшем подключать к интернету производство андроидов. то что несколько робатов захотят властвовать это х*рня, а вот если производство начнет штамповать их под упра...
Чат-бот на основе нейросетей Microsoft Copilot возомнил себя властелином мира, а людей — рабами
Vladimir90'star
21:30
Особенности DDR5. Чтобы уменьшить время загрузки до обычного, нужно в BIOS включить Memory context restore.
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
Андрей Звонов
21:29
Смешно, когда никчёмные скрепцы, вроде тебя, "мыкают"? Кого ты там и о чём предупреждал? )) Ты просто хаваешь то, что за тебя решили.
Иностранные производители электроники массово закрывают свои магазины в России
Валерий Агапов
21:23
Зачем гнать оперативку без логического обоснования? И нагрев, и расход, и вероятность сбоя и вылета и т.д. В каких случаях оправдана погоня за 3%? Огласите весь список пжлста.
Частые ошибки новичков при сборке ПК - руководство для чайников
Джон Коннор
21:23
Литва? Кого они отправят? Два десятых класса школьников?
Глава МИД Литвы заявил, что не стоит исключать возможность отправки европейских войск на Украину
Степан
21:23
Интересная идея глушить музыкальный сигнал, и ругаться ни с кем не надо.
Аргентинец изобрел устройство на базе ИИ для борьбы с громкой музыкой соседей
Ways Yt
21:22
Только вебку взял 🥲
Android-устройства теперь можно превратить в веб-камеры при подключении к Windows-компьютерам
Степан
21:22
Она не помогает, бесполезно. Либо потолки должны быть очень высокие чтобы можно было сделать ее потолще.
Аргентинец изобрел устройство на базе ИИ для борьбы с громкой музыкой соседей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем