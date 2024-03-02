Об этом сообщает компания Dell, специализирующаяся на производстве серверного оборудования

Крупнейший мировой производитель серверов, компания Dell, раскрыла информацию о будущих графических процессорах Nvidia, которые разработаны для работы с искусственным интеллектом и получили кодовое название Blackwell. По данным компании, эти процессоры будут потреблять до 1000 ватт, что 40% больше, чем предыдущее поколение. Такие показатели требуют от Dell применения инженерной изобретательности для охлаждения этих графических процессоров. Комментарии представителей Dell также могут указывать на некоторые особенности будущих процессоров Nvidia.

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Финансовый директор компании, Ивонн Макгилл, отметила, что любые изменения и улучшения в производительности процессора H200 вызывают восторг. Кроме того, она выразила положительное мнение о процессорах B100 и B200, и считает, что они предоставят возможность продемонстрировать уверенность инженеров Dell. Она также добавила, что для достижения плотности энергии в 1000 ватт на графический процессор не требуется прямое жидкостное охлаждение.

Особый интерес представляет производство чипов Nvidia. Например, процессор H100 уже рассеивает около 700 ватт и имеет размер матрицы чипа 814 квадратных миллиметров, а значит тепловыделение составляет менее 1 ватта на квадратный миллиметр. По предположениям, графические процессоры следующего поколения Nvidia будут выпускаться на новом технологическом процессе с более высокой производительностью. Разумно предположить, что конструкция Nvidia B100 может быть построена с использованием двух кристаллов, что позволит создать большую площадь поверхности для отвода тепла. По аналогии с AMD и Intel, которые также используют архитектуры с несколькими матрицами.

При разработке программного обеспечения для высокопроизводительных приложений с искусственным интеллектом и HPC важно учесть производительность, измеряемую во флопах, и мощность, необходимую для достижения этих показателей, а также охлаждения. Разработчики программного обеспечения должны эффективно использовать эти ресурсы, а разработчики оборудования – обеспечить охлаждение процессоров при высоких нагрузках. Dell уверена в своей готовности превзойти конкурентов благодаря своим технологическим разработкам. Финансовый директор компании отметила, что следующий год принесет графические процессоры Nvidia следующего поколения B200, и Dell готова продемонстрировать свою разработку и свою способность оперативно реагировать на изменения рынка.