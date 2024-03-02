Беззеркальная камера Nikon Z 9 должна будет иметь повышенную устойчивость к теплу, радиации и вакууму

В конце этого десятилетия, когда астронавты НАСА собираются вернуться на Луну, у них будет специальная ручная камера, разработанная ведущим мировым производителем фотоаппаратов Nikon. Это связано с тем, что НАСА недавно заключила соглашение о космическом сотрудничестве с Nikon, в котором они описывают свое партнерство в разработке современного фотоаппарата, способного выдерживать суровые условия лунной поверхности.

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Эксперты космического агентства уже провели первоначальные испытания беззеркальной камеры Nikon Z 9, чтобы понять, какие характеристики ей нужны для работы на Луне. Исходя из этих данных, они сейчас работают над модифицированной версией Z 9, которая будет называться Портативная Универсальная Лунная Камера (HULC).

В новой камере будут использоваться объективы Nikkor, а также термоодеяло, произведенное НАСА, для защиты от непогоды. Также будет добавлена специальная рукоятка, позволяющая астронавтам использовать камеру в скафандрах. Внутренние электрические компоненты также будут модифицированы для уменьшения воздействия радиации.

Новая камера должна предоставить гораздо больше возможностей по сравнению с оборудованием, использованным астронавтами во время программы "Аполлон". У этих камер не было видоискателей, и для фото и видеосъемки приходилось использовать отдельные устройства. Новая камера Nikon будет оснащена видоискателем и сможет снимать фотографии и видео.

НАСА уже проводит тесты ранней версии камеры на стойкость к теплу, радиации и вакууму, чтобы определить, как она себя ведет в условиях, приближенных к космическим. Камера также использовалась астронавтами в скафандрах во время моделирования выхода в открытый космос в Аризоне и во время геологической тренировки в Испании.





