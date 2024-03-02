Стоит отметить, что эффективность подобных беспилотников пока сомнительна

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак опубликовал видеокадры, на которых зафиксировано действие наземного беспилотника-камикадзе. На материале можно увидеть, как эта начинённая взрывчаткой техника передвигается по полю, а затем детонирует в лесополосе. Видимо, украинские власти намерены с помощью массового применения разнообразных беспилотных устройств выйти из положения с дефицитом артиллерийских снарядов.

реклама

Тем не менее, реальная польза от использования подобной техники вызывает вопросы. Если воздушные и морские дроны-камикадзе могут иметь некоторые преимущества в современных методах ведения боевых действий, то наземные беспилотники перемещаются по различным типам грунта и значительно зависят от местности. Но в целом, представленный Андреем Ермаком наземный дрон технически не более сложен, чем применяемые массово в России курьерские дроны.

Представители украинской промышленности ранее уже заявляли о грандиозных планах по роботизации украинской армии, но признавали, что реализация этих планов невозможна без поддержки стран Запада. По мнению киевских экспертов, украинская промышленность, при наличии непрерывных поставок от Запада, способна выпустить свыше миллиона беспилотных аппаратов разных типов, включая дроны большой дальности до 1000 километров. Однако, дела с западными поставками обстоят не лучшим образом.