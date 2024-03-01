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Zelikman
Baidu считает, что несмотря на санкции США, компания останется конкурентоспособной в области ИИ
Из-за сложностей с поставками мощнейших ускорителей от Nvidia, китайский гигант рассчитывает на отечественные аналоги

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  Baidu сообщила своим инвесторам о том, что в будущем не сможет закупать передовые графические процессоры для приложений искусственного интеллекта из-за ограничений на экспорт США. Однако, компания уверена, что ее передовой программный комплекс обеспечит ей конкурентоспособность, несмотря на использование менее сложных процессоров.

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  "У нас может не быть доступа к самым передовым графическим процессорам в долгосрочной перспективе. Однако благодаря нашему наиболее эффективному программному пакету отечественного производства мы сможем сохранить удобство использования", - сообщил исполнительный директор Baidu Робин Ли в отчете о доходах компании на этой неделе.

  Ограничения на экспорт производительных графических процессоров искусственного интеллекта и других процессоров из США не оказали большого влияния на Baidu в краткосрочной перспективе, заявил исполнительный директор Робин Ли. Компания утверждает, что имеющихся у нее запасов графических процессоров Nvidia и возможностей для закупок достаточно для поддержки работы существующих сервисов искусственного интеллекта, приложений на основе искусственного интеллекта и, по крайней мере, некоторых будущих проектов. В числе поддерживаемых продуктов - Ernie, ответ Baidu на ChatGPT, считающимся самой мощной базовой моделью в Китае.

  Baidu ранее использовала высокопроизводительные графические процессоры Nvidia для обучения и вывода своих моделей искусственного интеллекта. Несколько лет назад компания представила собственный чип Kunlun II, который может конкурировать с Nvidia A100 в области нагрузок на искусственный интеллект. Однако на данный момент неясно, насколько важная часть услуг компании они составляют. Также сообщается, что компания в прошлом году приняла процессоры серии Ascend 910 от Huawei для уменьшения зависимости от Nvidia.

  Теперь, когда Baidu не может закупить процессоры Nvidia A100 и H100 и не будет иметь доступа к графическим процессорам Nvidia B100, когда они будут выпущены в этом году, компания будет вынуждена полагаться на процессоры, разработанные и произведенные в Китае, которые, конечно, не такие быстрые, как Nvidia. Именно здесь компания возлагает большие надежды на свой программный комплекс и инновации.

#nvidia #технологии #искусственный интеллект #чипы #baidu #ускорители
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