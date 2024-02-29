Российские войска освободили посёлок Бердычи, расположенные на второй линии обороны ВСУ

Вслед за потерей двух посёлков на Западе от Авдеевки, Вооруженные Силы Украины начали отход из Бердычей. Село, расположено на северном фланге оборонительной линии, простиравшейся от Тоненького до Орловки. Именно контроль над Тоненьким и Орловкой был утрачен ВСУ, сёла были освобождены российской армией.

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По актуальной информации, в 3 часа ночи было сообщено о том, что украинские подразделения, под давлением Вооруженных Сил Российской Федерации, покидают восточные районы Бердычей. Ближе к утру появились данные, что российская армия заняла порядка 70% территории этого населённого пункта, 30% находятся в серой зоне.

Тем временем, наступление российских войск продолжается, а ВСУ отступают в направлении уже "третьей линии обороны", проходящей между населёнными пунктами Уманское и Новопокровское.

Отступать приходится буквально по полям. И важно отметить, что эти поля не были заминированы украинскими формированиями. Следовательно, у российской армии есть значительные шансы догнать отступающие подразделения к Новопокровскому, действуя по сути на его "плечах". Расстояние от Бердычей до Новопокровского примерно 8 км. Преодолеть эту дистанцию обойдётся украинской армии существенными потерями. Причиной этого является артиллерийская и ударно-дроновая работа российской армии.

Таким образом, после прорыва российскими войсками второй оборонительной линии ВСУ в Орловке, к Западу от Авдеевки, эта линия фактически рухнула, рассыпавшись за считанные часы.