Сообщается, что до двух третей подразделения ВСУ было разбито российской артиллерией

Российские вооруженные силы не прекращают свою наступательную операцию на Запад и Северо-Запад от ранее занятой Авдеевки. Вчера войска России заняли два населенных пункта - Орловку и Тоненькое, которые находились во второй линии обороны ВСУ, западнее упомянутого города. Атаки также не прекращаются на направлении Марьинско-Кураховского.

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Известно, что российские армейские подразделения смогли прорвать оборону Вооруженных Сил Украины на южном участке Красногоровки к Северу от ранее занятой Марьинки, и войти на территорию населенного пункта. Огневые удары по подразделениям ВСУ были нанесены в районе улиц Геологов, Шевченко и Парижской Коммуны в южной части Красногоровки. Параллельно с этим, окружение города также было осуществлено с Юга.

Вскоре в сети появились заявления представителей украинской 3-й отдельной штурмовой бригады, утверждающие, что "Красногоровка находится под полным контролем ВСУ" и что российские войска были вытолкнуты из города. Но практически сразу же, стали поступать сообщения о том, что после вхождения отрядов 3-й бригады ВСУ в районы Парижской Коммуны и Шевченко, на них был совершен артиллерийский удар, который уничтожил до двух третей брошенных в бой подразделений.

Информация о развитии событий на данный момент находится в процессе уточнения. Однако, у ВСУ нет возможности ослабить окружение Красногоровки без ввода значительных резервов, так как российские артиллерийские расчеты уже имеют огневой контроль над городом с Юга и Востока.