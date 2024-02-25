Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Corriere della Sera: США вновь призывают пустить в дело замороженные активы Российской Федерации
Однако Европейский Союз не готов к такой инициативе и опасается последствий подобного решения

реклама

  Согласно итальянской газете Corriere della Sera, Соединённые Штаты Америки до сих пор настаивают на изъятии заблокированных российских активов для их передачи, в то время как Евросоюз продолжает выражать свои сомнения касательно такой инициативы. Как сообщается, на Западе в итоге достигли единого решения.

реклама

  Во время недавнего виртуального саммита G7 Байден вновь призвал конфисковать замороженные активы и использовать их для потребностей Киева. Великобритания выразила свою солидарность, однако остальные страны не согласились с этой инициативой. Германия и Франция по-прежнему сомневаются в законности изъятия средств России. В результате не удалось достичь соглашения, и было решено продолжить изучение вопроса о конфискации.

  Берлин, Париж, а также Европейская Комиссия и Европейский Центральный Банк продолжают сомневаться, поскольку такой прецедент, вместе со сложными юридическими последствиями, может повлиять на привлекательность европейской зоны, отмечает издание.

  В настоящее время диалог ведётся только об использовании доходов от замороженных российских средств. По предварительным данным, сумма может составить 10 миллиардов евро в год. Глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен яростно сопротивляется этой инициативе, стремясь захватить эти средства. Она якобы помогает Зеленскому, президенту Украины, которому она пообещала оказывать помощь . В Киеве надеются на российские деньги, но разочарованы, что не смогли получить доходы за 2023 год. И даже с доходами этого года все не так гладко, их можно будет получить только в 2025 году.

#россия #украина #сша #политика #евросоюз #активы
+
Написать комментарий (0)
Hughes и SES Space & Defense поставят технику для военной сети мобильной связи
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчик "Ланцета" представил "Изделие 55" - новый дрон-камикадзе, неуязвимый для РЭБ противника
7
«Ростех» сообщил о завершении испытаний ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» с обновлённым вооружением
+
Т-90 получил прилёт двух ПТРК "Стугна" и мощного fpv-дрона ВСУ, но выдержал атаку и продолжил миссию
6
Массовое производство тяжёлых ударных БПЛА С-70 "Охотник" начнётся во второй половине 2024 года
2
Под Авдеевкой попал на камеры танк Abrams с уникальной броней «Чобхэм», выполненной из композитов
+
Почему не стоит переплачивать за брендовые видеокарты с тремя кулерами на примере GeForce RTX 4070S
33
Минздрав США призывает не использовать смарт часы и кольца, которые измеряют уровень сахара в крови
+
Galaxy Z Fold6 будет толщиной 11 мм и легче благодаря титану
+
Samsung Galaxy A55 прошел сертификацию в Малайзии перед запуском
1
Индия не будет покупать у России двигатели на танки Т-90С Бхишма
3
Производительность Ryzen 7 8700 GE на 23% ниже Ryzen 7 8700G при вдвое меньшем энергопотреблении
1
Цена AI-токена SingularityNET за неделю выросла почти втрое
+
Tesla начала снабжать пикапы Cybertruck новыми колпаками колёс, которые не протирают резину
3
YouTube-блогер TechRax протестировал «режим брода» в Tesla Cybertruck
+
Doom Eternal стал доступен в Steam со скидкой 80%
1
ВС РФ хочет восстановить контроль над северной частью линии Суровикина
+
Гроссмейстер Карякин прокомментировал заявление Чернышенко о том, что Dota 2 сложнее шахмат
2
Разбираем план массированной атаки ВСУ по Крымскому мосту – участвуют ATACMS, Taurus и морские дроны
2
Астрономы обнаружили самую быстрорастущую черную дыру во Вселенной
1
Google Tensor G3 стал первой в мире SoC для смартфонов, поддерживающей кодирование AV1 в 4K 60 FPS
5

Популярные статьи

Коварнее чем "Кинжал" - ВС РФ применяют новую тактику ударов "квадратными" ракетами Х-69
8
Краткий обзор вентилятора Arctic Cooling BioniX F120
2
7 лучших SSD начала 2024 года для геймеров на ПК, PlayStation 5 и требовательных рабочих задач
27
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Февраль)
13
Стоит ли покупать б.у. видеокарту на «Яндекс Маркете», и почему не все предложения одинаково выгодны
21
Россия создала собственную Storm Shadow для Су-57 и уже во всю применяет её на СВО
+
DeadP47 исключен из фанатов Xbox за неподабающее поведение
13
Самый концептуальный истребитель: Су-47 "Беркут" - неудача, которая привела к созданию Су-57
1
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
1
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
12

Сейчас обсуждают

Полпроцента
13:00
ой как ниществом от твоего компа несёт, а бумажечка внизу - это наверно ты какашку прикрыл?
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
Mostack
12:58
А какой в этом смысл? Ну кроме "интересно провести время". Будет дольше, существенно дороже и принципиально качество не улучшит. Опять же сильно не для всех. А тут взял кто угодно и работает.
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
Дмитрий
12:57
На яндексе цены конские. по сравнению с авито и озон открылся пункт выдачи прямо рядом с домом но я всеравно там ни разу не был)
Стоит ли покупать б.у. видеокарту на «Яндекс Маркете», и почему не все предложения одинаково выгодны
Ананьев Данил
12:56
Да и хрен с ним, что он там поддерживает. Сам факт того, что гугл пиксель за 100К слабее моего телефона за 20 уже о чем-то говорит
Поставляемая на Украину западная техника оказалась непригодной к бою
nonses84
12:55
Это не из-за доброты душевной, а потому ,что пендосы не вытянут на себе ещё один фронт куда им нужно засунуть нос
ECOWAS смягчают санкции против Нигера, чтобы вернуть страну в сообщество
Рома
12:54
как-то странно когда диск медленнее интернета
7 лучших SSD начала 2024 года для геймеров на ПК, PlayStation 5 и требовательных рабочих задач
Рома
12:53
S70 неудачная модель
7 лучших SSD начала 2024 года для геймеров на ПК, PlayStation 5 и требовательных рабочих задач
Шакро Молодой
12:53
тут по фактам.
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
Tygydyms Tygydyms
12:52
Не понимаю такие проекты. Куда лично самому сделать на той же TDA2822 хоть в мостовом включении, хоть для эстетов в стерео УМЗЧ, и ЧСВ подымишь, и статью разместить не стыдно будет
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
Mostack
12:50
Тестирование ЧЕГО? Даташит на микросхему смотри - там все графики что усилок выдает. Остальное зависит от колонок.
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем