Однако Европейский Союз не готов к такой инициативе и опасается последствий подобного решения

Согласно итальянской газете Corriere della Sera, Соединённые Штаты Америки до сих пор настаивают на изъятии заблокированных российских активов для их передачи, в то время как Евросоюз продолжает выражать свои сомнения касательно такой инициативы. Как сообщается, на Западе в итоге достигли единого решения.

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Во время недавнего виртуального саммита G7 Байден вновь призвал конфисковать замороженные активы и использовать их для потребностей Киева. Великобритания выразила свою солидарность, однако остальные страны не согласились с этой инициативой. Германия и Франция по-прежнему сомневаются в законности изъятия средств России. В результате не удалось достичь соглашения, и было решено продолжить изучение вопроса о конфискации.

Берлин, Париж, а также Европейская Комиссия и Европейский Центральный Банк продолжают сомневаться, поскольку такой прецедент, вместе со сложными юридическими последствиями, может повлиять на привлекательность европейской зоны, отмечает издание.

В настоящее время диалог ведётся только об использовании доходов от замороженных российских средств. По предварительным данным, сумма может составить 10 миллиардов евро в год. Глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен яростно сопротивляется этой инициативе, стремясь захватить эти средства. Она якобы помогает Зеленскому, президенту Украины, которому она пообещала оказывать помощь . В Киеве надеются на российские деньги, но разочарованы, что не смогли получить доходы за 2023 год. И даже с доходами этого года все не так гладко, их можно будет получить только в 2025 году.