Сама Словакия получит до 2027 года 60 единиц бронетранспортера в версии с башней Turra-30

Словакия увеличила свои возможности в области производства военной техники, запустив локальный выпуск бронетранспортера Patria AMV XP 8x8, созданного финским военно-промышленным комплексом. Данная информация поступила от самого производителя, компании CSM Industry, опубликовавшей фотографии новой техники.

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Данный бронетранспортер будет изготовлен специально для нужд словацкой армии. В августе 2022 года Братислава заключила контракт на поставку 76 единиц этой техники, потратив на это €447 млн. Местное название платформы Patria AMV XP для словацкой армии - "Vydra".

Согласно договору, Словакия получит до 2027 года 60 единиц бронетранспортеров в версии с башней Turra-30 от словацкого производителя и пушкой GTS-30 N калибра 30x173 миллиметра. Также будут поставлены 10 машин в санитарной комплектации и 6 машин в командирской комплектации.

Процент локализации производства этой техники составляет 43%, что вносит активный вклад в развитие и укрепление словацкого оборонного сектора и более чем 40 местных оборонных компаний.

Patria AMV XP является модернизированной версией бронетранспортера Patria AMV, который был продемонстрирован в 2013 году. Обновленная модификация имеет улучшенную грузоподъемность, мобильность и защиту, сохраняя ту же компоновку, что и ее предшественник. Бронетранспортер может вместить двух членов экипажа и до 10 мотострелков.

БТР оснащен модульной баллистической защитой, что повышает его боевую выживаемость. Уровень противоминной защиты превышает стандарты 4a/4b STANAG 4569 и способен выдержать