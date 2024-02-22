Некоторые источники заявляют, что часть села Новомихайловка уже зачищена от украинских формирований

После успешного взятия российской армией опорной позиции около Марьинки, посёлка Победа, открылся путь к населённому пункту Константиновка. Когда Константиновка попадет в руки российских войск, ситуация для украинских формирований в Угледаре может стать крайне неблагоприятным.

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Несмотря на значительные усилия армии России, продвигаться по территории Донецкой Народной Республики непросто, но многие ресурсы предсказывают возможное образование здесь "котла" для ВСУ. В настоящий момент, когда Победа стала российской, освобождение Новомихайловки на южном направлении в Донецке надвигается неотвратимо, так как подразделения приближаются к ней с этой стороны.

Покинувшие позиции в Победе подразделения украинских формирований заняли оборонительные позиции западнее дороги, соединяющей этот населенный пункт с Константиновкой, стараясь препятствовать продвижению российских войск.

В настоящее время ведутся ожесточенные уличные бои в Новомихайловке. Здесь подразделения России постепенно выдавливают украинские силы из населенного пункта, контролируя его южную и северо-восточную часть. Некоторые источники утверждают, что около половины села уже находится под контролем российских военных.

Пока не представляется возможным окружить Новомихайловку, так как к Северу от нее расположены хорошо укрепленные позиции Вооруженных Сил Украины. Однако, когда эти позиции будут захвачены, существует вероятность вывода подразделений ВСУ из села. Украинское командование могло бы отдать такой приказ, чтобы избежать окружения.

Судя по сложившейся ситуации на различных участках соприкосновения, существует вероятность, что подразделения ВСУ могут оказаться окруженными в новых "котлах" либо в районе Угледара, либо на каких-то других направлениях.