Среди оставленного украинскими военными вооружения, были танки, боевые машины пехоты, различная спецтехника и различное стрелковое оружие

Во время выхода из Авдеевки, украинские подразделения оставили после себя значительное количество военной техники, включая бронетехнику западного производства. В настоящее время эта техника уже была эвакуирована из освобожденного города российскими военными.

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Среди трофеев были захвачены американские БМП M113 и M2A2 ODS Bradley. Одна из боевых машин была повреждена на минных полях на Юге Авдеевки, и бойцы ВСУ решили ее оставить. Однако, внутри боевой машины осталось в целостности самое необходимое для российских специалистов оборудование, в частности, в отличном состоянии остались противотанковые управляемые ракеты TOW.

По информации военных корреспондентов, в районе железной дороги у посёлка Степовое (Петровское), на северных подступах к Авдеевке, была найдена и оставлена украинскими военными американская бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88А2 Hercules.

Кроме того, бойцами был захвачен украинский основной боевой танк Т-64 и несколько БМП-1. Также есть сведения о захвате брошенных украинскими военными боевых машин HUMVEE преданных им Соединёнными Штатами.

После ухода украинских военных из Авдеевки, российскими военными было получено немалое количество стрелкового оружия и различных боеприпасов стандартов НАТО. К примеру, под контроль российской армии перешёл склад американских и чешских боеприпасов для 120-мм минометов. Также были получены шведские гранатометы Carl-Gustav, польские мины, патроны итальянского производства и беспилотный летательный аппарат "Баба-Яга".

Еще одной интересной находкой стало большое количество 125-мм осколочно-фугасных снарядов HE FS TK пакистанского производства. Они выпускаются на заводах Pakistan Ordnance Factories и давно поставляются на Украину. В Авдеевке также были найдены амуниция и сухпайки канадского производства и масса другого добра.