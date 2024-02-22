Данными боеприпасами будут оснащаться российские истребители Су-30МКИ и лёгкие Tejas Mk

Авиационные силы Индии ведут работы по тестированию новейшей ракеты Rudram-III, которая имеет внушительную дальность полета. По информации издания IDRW, компания HAL успешно провела модернизацию истребителя Су-30МКИ, чтобы он стал совместимым с новым оружием. Теперь начнутся летные испытания уникальной ракеты Rudram-III.

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Ракета Rudram-III имеет вес 1,6 тонны и может нести боеголовку весом от 300 до 400 кг. Она также обладает ошеломляющей дальностью полета в 600 км при запуске с высоты 11 км и скорости хода 0,9 маха, как сообщается в издании. Этот вариант ракеты обеспечит ВВС Индии большие возможности в боевых действиях и позволит поражать различные мишени, включая радиолокационные станции, бункеры, взлетно-посадочные полосы и ангары. Rudram-III станет ценным активом в различных боевых сценариях, отмечается в издании.

Сначала ракета будет использоваться только на истребителях Су-30МКИ, но в будущем планируется оснащение ею национальных легких истребителей Tejas Mk2. Индийская оборонная промышленность постепенно сокращает импортное оружие и разрабатывает свои собственные продукты, в том числе ракеты, чтобы укрепить свои оборонительные возможности.