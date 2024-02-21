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Zelikman
Британская компания по производству чипов для ИИ Graphcore ищет покупателей для своих продуктов
В случае провала, сама компания Graphcore может быть продана другим крупным игрокам в индустрии Искусственного интеллекта

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  Graphcore, британская компания, имеющая большой потенциал в области разработки чипов искусственного интеллекта, пытается привлечь покупателей на свои продукты. Несмотря на свою уникальность, она столкнулась с трудностями в реализации своих продуктов и сейчас находится в процессе поиска покупателя.

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  Graphcore надеется найти заинтересованных иностранных партнеров, особенно компании, которые нуждаются в чипах искусственного интеллекта для своих приложений. Линейка их интеллектуальных процессоров отличается массово-параллельной конструкцией и способна работать со всеми моделями машинного обучения внутри процессора. Graphcore называет свои чипы IPU самыми сложными в мире.

  Новейший модуль IPU от Graphcore может похвастаться огромным количеством транзисторов, процессорными ядрами и встроенной кэш-памятью, что позволяет одновременно запускать множество независимых программных потоков. Но несмотря на все их преимущества, продажи чипов IPU идут не так активно, как ожидалось. Graphcore, оцененная в миллиарды долларов, возможно, будет продана за гораздо меньшую сумму. В числе потенциальных покупателей могут быть такие компании, как Arm, SoftBank и OpenAI.

  Graphcore нуждается в финансовых средствах, чтобы не разориться, так как их выручка падает, а убытки растут. Чипы IPU могут стать эффективной альтернативой для параллельных вычислений, требующихся алгоритмам искусственного интеллекта, и способных эффективно использовать энергию. Это особенно актуально для сервисов генерации искусственного интеллекта, которые сталкиваются с проблемой высокого энергопотребления традиционных графических процессоров. OpenAI рассматривает возможность использования дизайна массово-параллельных чипов, разработанных Graphcore, в своих будущих проектах, но пока точных планов не имеется.

#технологии #искусственный интеллект #чипы #железо #компании #graphcore
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