Развитие технологий искусственного интеллекта вынуждает центры обработки данных обновлять своё оборудование всё быстрее

В последнее время все чаще появляются новые стартапы в области искусственного интеллекта, что приводит к росту спроса на центры обработки данных. Seagate планирует внедрить свой первый миллион накопителей HAMR в первой половине 2024 года, и ожидается, что объемы производства значительно возрастут. В связи с этим, партнерство с Sony может стать решением постоянных проблем с данными.

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Seagate заключила партнерское соглашение с Sony Group для производства новейших лазерных диодов, которые будут использоваться в записывающих головках нового поколения HAMR. Производство этих диодов начнется в мае.

Такой шаг позволяет Seagate не полагаться только на одного поставщика при выборе этих важных компонентов. Привлекая Sony в качестве вторичного поставщика, компания обеспечивает стабильное снабжение лазерными диодами для своих будущих 3,5-дюймовых жестких дисков, которые готовы предложить ошеломляющую ёмкость хранения более 30 терабайт.

Но что именно обеспечивает такой огромный прорыв в плотности данных? Ответ кроется в компетенциях Sony в области полупроводников. Их лазерные диоды обладают невероятной точностью, позволяющей фокусировать лазеры на пятнах шириной всего в одну миллионную долю миллиметра. Благодаря направлению этих высокоинтенсивных лучей на поверхность накопителя, технология HAMR может эффективно удваивать объем данных.

Sony инвестирует значительные средства - около 33 миллионов долларов - в модернизацию своего производства, включая открытие завода в японской префектуре Мияги и завода в Таиланде. Такое сотрудничество приходит вовремя. С ростом применения искусственного интеллекта и приложений, требующих больших объемов данных, спрос на облачные хранилища и центры обработки данных стремительно растет. Немецкая аналитическая фирма Statista прогнозирует, что к 2025 году глобальный объем данных достигнет удивительных 181 зеттабайт, что на 90% больше, чем в 2022 году.

Этот неутолимый аппетит к данным создает большое давление на операторов центров обработки данных, вынуждая их расширять свою инфраструктуру. Однако, с учетом ограничений в доступности земельных участков и электроэнергии, простое строительство большего числа объектов не является устойчивым решением. Именно здесь сотрудничество Seagate и Sony входит в игру, предлагая способ удвоить плотность хранения данных при одновременном сокращении энергопотребления на 40%.

При успешном наращивании производства Seagate имеет следующую цель - достичь ёмкости 4 ТБ на одной пластине, что потенциально откроет путь для жестких дисков ёмкостью 40 ТБ в течение следующих двух лет. Глядя в будущее, в предварительных планах Seagate стоит амбициозная цель - разработать накопители ёмкостью 100 ТБ к 2030 году.