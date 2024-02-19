В 2022 году члены движения напали на сотрудников спецподразделения Гром

Как сообщается, Бабушкинский суд в Москве вынес приговор по делу о нападении на представителей правоохранительных органов. Три человека из движения "СтопХам" получили по 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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Инцидент произошел в июне 2022 года в Москве на Ярославском шоссе, когда Кирилл Котов, Алексей Горбачевский и Кирилл Бунин применили силу в отношении бойцов специального подразделения "Гром", входящего в состав Федеральной слу́жбы войск национальной гвардии России. На тот момент, подразделение также было частью Министерства Внутренних Дел. Сотрудники "Грома" в тот момент проводили оперативно-розыскные мероприятия.

Нападение на правоохранителей является серьезным преступлением и наказание за него предусмотрено 318-й статьей уголовного кодекса.

Само движение было организовано в 2010 году и занималось борьбой с хамским поведением водитей, парковкой в неположенных местах, ездой по тратуарам и другими нарушениями правил дорожного движения, на которые зачастую не успевают отреагировать сотрудники дорожно-транспортной службы. Данный проект был одним из многих федеральных программ молодёжного движения «Наши». Однако, осенью 2018-го года, по требованию Министерства Юстиции, данная некоммерческая организация была ликвидирована решением Московского городского суда.