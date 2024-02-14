Как сообщается, функция позволит собирать данные о пользователе из различных чатов

Компания OpenAI сообщила о тестировании новой функции в своем блоге во вторник. Теперь ChatGPT сможет также автоматически определить, какие ключевые детали из разговоров пользователя должны быть сохранены.

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Изначально эта функция будет доступна для сотен тысяч пользователей ChatGPT, включая как бесплатных, так и платных. OpenAI собирается изучить отзывы пользователей, прежде чем внедрять ее более широко, как сообщили в компании. Новая функция запоминания информации является последней попыткой OpenAI сделать свой самый популярный продукт более полезным и персонализированным для своих 100 миллионов пользователей в неделю. В сфере чат-ботов стартап сталкивается с возрастающей конкуренцией, и предоставление более детальной истории для каждого пользователя помогает адаптировать опыт и привязать клиентов. Ранее OpenAI предлагал пользователям возможность предоставлять инструкции ChatGPT, чтобы избежать повторения своих предпочтений в каждом новом чате, однако, новая функция идет дальше.

Джоанн Джанг, руководитель отдела продуктов OpenAI, которая отвечает за взаимодействие своих моделей искусственного интеллекта с людьми, продемонстрировала потенциал новой функции, предоставив ChatGPT три разные факта в трех разных чатах. Она рассказала о своей дочери Лине, которой скоро исполнится пять, о ее любви к медузам и о ее предпочтении розового цвета. В четвертом чате она попросила ChatGPT создать поздравительную открытку для Лины. Чат-бот использовал генератор изображений OpenAI DALL-E 3 для создания розовой открытки с изображением медузы и надписью "С 5-м днем рождения, Лина".

OpenAI сообщит пользователям, если им будет доступна эта функция. Пользователи смогут удалить отдельные сохраненные данные, стереть все сразу или полностью отключить эту опцию. Они также могут спросить ChatGPT, что он помнит, чтобы получить краткий обзор сохраненной информации.