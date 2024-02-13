Эмираты могут выступить в роли международной "песочницы" для тестирования искусственного интеллекта

Сэм Альтман, основатель OpenAI, высказал предложение использовать Объединенные Арабские Эмираты в роли международной "песочницы" для тестирования искусственного интеллекта, а затем разработать мировые нормы, ограничивающие его использование.

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Он заявил, что очень сложно правильно реализовать все регулятивные идеи в вакууме. Альтман обратился к министру искусственного интеллекта ОАЭ во время виртуального выступления на всемирном правительственном саммите.

"Если бы существовал способ предоставить людям будущее с ограничениями и позволить им экспериментировать с ним, чтобы потом оценить, что имело смысл, что пошло не так и что пошло правильно, это было бы интересным экспериментом", - добавил предприниматель.

Альтман также отметил необходимость создания единой политики для контроля будущих достижений в области искусственного интеллекта. Лидер OpenAI, чей chatgpt принес признание этой технологии, сказал: "Я думаю, что по ряду причин Объединенные Арабские Эмираты станут лидером в дискуссиях на эту тему".

Комментарии были сделаны во время попытки Альтмана привлечь инвесторов на Ближнем Востоке для инициативы по развитию полупроводников и продвижению искусственного интеллекта. Объединенные Арабские Эмираты уже вложили значительные ресурсы в развитие искусственного интеллекта и сделали его ключевым политическим фактором.

В понедельник генеральный директор G42, компании искусственного интеллекта, контролируемой советником по национальной безопасности ОАЭ Шейхом Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном, заявил о намерении сократить присутствие компании в Китае, чтобы удовлетворить требования Вашингтона. G42 является партнером OpenAI, Microsoft Corp. и Cerebras Systems Inc.

В своем выступлении Альтман также объявил о планах OpenAI открыть исходный код некоторых дополнительных моделей языка, разработанных компанией, хотя пока не определился с конкретными моделями. Он также заявил, что компания будет разрабатывать инструменты для более бедных стран, которые не могут позволить себе огромные затраты на создание своих собственных систем искусственного интеллекта.