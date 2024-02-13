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Zelikman
Российские войска приблизились к поселку Часов Яр и сковали силы ВСУ в этом районе
До окраин населённого пункта остаётся порядка 1200 метров

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  Войска России продолжают активное продвижение на Западе от Артёмовска, продавливая оборону украинских подразделений. Сообщается, что за последние 24 часа российские военнослужащие, невзирая на трудные погодные условия, смогли занять площадь около 1.3 квадратных километра к Северу и Северо-Западу от села Ивановское (Красное).

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  Украинская сторона подтверждает продвижение российских войск, отмечая, что протяженность линии наступления превысила полтора километра в ширину. Однако, они также опубликовали обновленную карту, которая значительно скромнее отображает реальные успехи российского продвижения.

  Движение в данном направлении позволяет российским войскам не только закрепиться на подступах к Часову Яру, что сильно ограничит возможности украинского командования атаковать российские фланги, но и осуществить окружение северной группировки ВСУ, находящейся в упомянутом Ивановском.

  Стоит напомнить, что Часов Яр является важным логистическим узлом Украины на Западе от Артёмовска. На данный момент российские войска находятся на расстоянии не более 1.2 километров от восточной окраины Часова Яра.

#украина #сво #всу #армия #конфликт #бои #часов яр
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