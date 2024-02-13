Один стратегический бомбардировщик B-21 Raider обойдётся Пентагону в 750 миллионов долларов

Соединенные Штаты Америки активно разрабатывают и закупают новейшие самолеты для ВВС, которые значительно превосходят боевую технику потенциальных противников. Однако, такие инновационные разработки оказываются излишне дорогостоящими. По информации издания "The National Interest", даже Пентагон со своим внушительным военным бюджетом может испытывать затруднения в обеспечении эксплуатации таких машин.

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США стремятся усилить свою превосходящую военную мощность над потенциальными противниками и, для этого, разрабатывают следующее поколение техники. Американские компании активно работают над внедрением передовых технологий в вооружение, прежде чем Россия или Китай сделают это первыми. Новые самолеты, которые в ближайшее время будут внедрены в ВВС США, сильно превосходят технику противника, но единственным их недостатком является чрезмерная стоимость. Имеется ввиду стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider и перспективные истребители шестого поколения, разрабатываемые в рамках программ F/A-XX и Next-Generation Air Dominance (NGAD).

Тем не менее, огромные затраты, связанные с каждой из этих программ, вызывают определенные опасения. В ближайшие годы, особенно учитывая растущий годовой дефицит бюджета США, использование этих новых платформ может значительно сократиться – подчеркивает издание.

Уже раскрывалось, что стоимость новейшего американского стратегического бомбардировщика B-21 Raider для Пентагона составит 750 миллионов долларов, при условии приобретения более ста таких машин. В противном случае, его цена будет отличаться в большую сторону.