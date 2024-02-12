Вооружённым Силам осталось порядка 100 метров до выхода к Индустриальному проспекту

Ситуация вокруг города Авдеевки продолжает развиваться. Российские войска продвигаются внутри города, нанося поражения украинским формированиям и занимая новые позиции. В соответствии с проступающей информацией, Вооруженные Силы Российской Федерации контролируют примерно километровый участок железной дороги в городе. Кроме того, площадь территории под контролем российских войск в черте города увеличилась примерно на 1,5 квадратных километра. Это удалось достичь благодаря продвижению на южную сторону железной дороги.

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Подтверждая успехи российской армии, украинская сторона признает потерю нескольких оборонительных позиций вдоль улицы Тимирязева, которая ведет к важной транспортной артерии — Индустриальному проспекту. Актуальные сообщения говорят о том, что российским военным осталось пройти порядка 100 метров до этого проспекта. Как только этот этап будет завершен, гарнизон Вооруженных Сил Украины в Авдеевке, насчитывающий в настоящее время около 3,5 тысяч человек (в начале года было не менее 8 тысяч), будет разделен на две части. Основные опорные точки ВСУ расположены на Севере — это Авдеевский Коксохимический завод, а на Юге — 9-й квартал, в котором многоэтажные дома.

Одновременно российская армия оказывают давление на отряды Вооруженных Сил Украины, засевшие на территории автобазы. Это позволяет войскам продвигаться севернее и юго-восточнее объекта. Дальнейшее продвижение российских подразделений могут привести к полному окружению украинской группировки на данной оборонительной позиции.