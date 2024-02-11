Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В ночь с 10 на 11 февраля по украинской инфраструктуре вновь были нанесены удары беспилотниками
Сообщается о 45 дронах-камикадзе Герань-2, зафиксированных в небе над Украиной

реклама

  В ночь с 10 на 11 февраля армия России вновь воспользовалась тактикой ночных ударов с помощью дронов-камикадзе, нанося поражения по ранее выявленным объектам. Воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Одесской, Киевской и Днепропетровской областях.

реклама

  Примерно в 22:00 начала поступать информация об атаках российских беспилотников типа "Герань-2". Согласно данным воздушных сил Украины, группа дронов, направлявшаяся в Днепропетровскую область, изменила курс на Кировоградскую, а затем на Полтавскую. Около 23:30 к ним присоединилась вторая группа, также атаковавшая со стороны моря, и воздушная тревога была объявлена в Одесской области. Часть дронов пошла в направлении Николаева через русло Южного Буга. В районе часа ночи украинская противовоздушная оборона зафиксировала примерно пять групп российских дронов, круживших над южными и центральными регионами Украины. 

  В результате пострадали Николаев, Днепр и Одесская области. В Николаеве точно был поражен один из объектов, что подтверждают местные власти. По словам мэра Сенкевича, атака произошла, но подробности не разглашаются. Группа "Герани" также атаковала пригород Днепра, местные сообщества информировали о нескольких взрывах, хотя конкретные цели не раскрываются. Атаки также произошли как в самой Одессе, так и по ее окрестностям. Местные жители сообщали о нескольких взрывах. Под утро Киев также был атакован. Чиновники рассказали о повреждениях станции технического обслуживания, нескольких складов, ангара, административного здания, легковой машины и погрузчика.

  Заметно, что украинская противовоздушная оборона хоть и сопротивлялась дронам, но уже не с такой интенсивностью, что может быть связано с истощением боеприпасов. Однако украинские средства массовой информации заявляют о 40 уничтоженных БПЛА из 45 зафиксированных за ночь.

#сво #техника #всу #армия #оружие #бпла #пво #дроны-камикадзе
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Деформация тектонических плит на дне Тихого океана может привести к появлению небольшого континента
1
В Китае построят большой спектроскопический телескоп для изучения экзопланет
+
JetZero: Пассажирский самолет с уникальной конструкцией крыла должен взлететь в 2030 году
3
Мировой лидер сетевого оборудования Cisco готовит тысячи своих сотрудников к сокращению
8
Управляемый по лазеру снаряд Инвар-М на предельной дальности поразил украинский БМП Bradley
1
NewsAtlas: WaveAerospace разработали дрон Huntress II Turbojet реактивным двигателем
+
ВС РФ продолжают методично вытеснять ВСУ с улиц Авдеевки
+
Власти США готовы выплатить до $10 млн за сведения о ключевых лицах хакерской группировки Hive
+
Take-Two объявила приблизительную дату выхода GTA VI
4
Новая система AIM-132 ASRAAM разработана для Украины и уже находится в зоне СВО
+
MSI выпустила безвентиляторный мини-ПК на базе Intel N100
+
AMD представила архитектуру Embedded+ для улучшения качества искусственного интеллекта
+
В Epic Games Store можно бесплатно получить Doki Doki Literature Club Plus и Lost Castle
5
Тысячи рабочих мест и миллиарды инвестиций получит Хабаровский край в 2024 году
6
Разработчик RuneScape Jagex приобретен за $1,13 млрд
+
Экс-сотрудник Apple выпустил AR-очки за $349, в 10 раз дешевле Vision Pro
+
HONOR внедряет кремний-углеродные аккумуляторы в свои смартфоны
+
ИИ за год выявил в 45 раз больше новых химических элементов, чем наука нашла за столетия
5
ASML продемонстрировала новейший литографический сканер стоимостью $380 млн
4
Си Цзиньпин поздравил народ с китайским Новым годом
+

Популярные статьи

Из-за России США отказываются от многомиллиардного проекта FARA, на который ушло более 6 лет
1
10 лучших постапокалиптических сериалов по моему мнению
8
Как работает первая в мире атомная электростанция четвёртого поколения
6
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
68
Как я полдня собирал игровой ПК для шефа, и что мне удалось найти в крошечном турецком магазине
26
Новая угроза для Украины - российская гиперзвуковая ракета 3M22 «Циркон»
2
Краткий обзор игры "Hollow Knight"
2
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
13
Samsung Galaxy S23 FE - всё, что вам необходимо знать
3
Кристалл времени позволил увеличить производительность "идеальной" квантовой системы на 28 кубитов
+

Сейчас обсуждают

Chihonya
18:39
у меня на хайниксе, похужее, просто когда брал, цены были на бидаи ваще не вменяемые... ну а сейчас уже смысла нет)
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
Шовкат Ташпулатов
18:35
И чё? У меня альпида память, фирма сдохла а память живее всех живых
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
Chihonya
18:32
ага, и хайникс а-дай написано, а купишь и по факту хреняй)))
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
Chihonya
18:31
на коробке листик положить с надписью нужно) кто такой шишун)))
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
Шовкат Ташпулатов
18:31
Ниче там нищенского нет. Гарантия 10 лет 7200мхз. Просто за бренд нет накрутки
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
valerij zviozdkin
18:30
Ага Сергей вертикальное бурение труб большого диаметра 1,2,3 метра (5-7 км глубиной:).Не надорвешься.
Одну из самых глубоких шахт Европы переоборудуют в твердотельную аккумулирующую электростанцию
valerij zviozdkin
18:28
Шотландцы глупие очень.Геотермальная нержавеющая труба с 5 км 10000 лет могла бы давать энергию.Накопители это ерунда.Спасибо.
Одну из самых глубоких шахт Европы переоборудуют в твердотельную аккумулирующую электростанцию
dagnoparte
18:28
Европа и сама этому раду. Доят то не европейских буржуинов, а простой люд
Трамп: США не станут защищать страны НАТО, если не получат за это достаточно денег
dagnoparte
18:26
Пока население не начнёт партизанскую войну против тцк, ничего не изменится.
В сети появилось видео, где мирные жители дают отпор сотрудникам ТЦК Украины
palkovvodec
18:26
никогда такого не будет, это объективный факт. откуда временно ушли, туда вернутся снова и пойдут ещё дальше.
Илон Маск согласился, что США и Европа потерпели поражение в конфликте на Украине, а Россия оставит за собой Крым и новые регионы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем