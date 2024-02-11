Сообщается о 45 дронах-камикадзе Герань-2, зафиксированных в небе над Украиной

В ночь с 10 на 11 февраля армия России вновь воспользовалась тактикой ночных ударов с помощью дронов-камикадзе, нанося поражения по ранее выявленным объектам. Воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Одесской, Киевской и Днепропетровской областях.

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Примерно в 22:00 начала поступать информация об атаках российских беспилотников типа "Герань-2". Согласно данным воздушных сил Украины, группа дронов, направлявшаяся в Днепропетровскую область, изменила курс на Кировоградскую, а затем на Полтавскую. Около 23:30 к ним присоединилась вторая группа, также атаковавшая со стороны моря, и воздушная тревога была объявлена в Одесской области. Часть дронов пошла в направлении Николаева через русло Южного Буга. В районе часа ночи украинская противовоздушная оборона зафиксировала примерно пять групп российских дронов, круживших над южными и центральными регионами Украины.

В результате пострадали Николаев, Днепр и Одесская области. В Николаеве точно был поражен один из объектов, что подтверждают местные власти. По словам мэра Сенкевича, атака произошла, но подробности не разглашаются. Группа "Герани" также атаковала пригород Днепра, местные сообщества информировали о нескольких взрывах, хотя конкретные цели не раскрываются. Атаки также произошли как в самой Одессе, так и по ее окрестностям. Местные жители сообщали о нескольких взрывах. Под утро Киев также был атакован. Чиновники рассказали о повреждениях станции технического обслуживания, нескольких складов, ангара, административного здания, легковой машины и погрузчика.

Заметно, что украинская противовоздушная оборона хоть и сопротивлялась дронам, но уже не с такой интенсивностью, что может быть связано с истощением боеприпасов. Однако украинские средства массовой информации заявляют о 40 уничтоженных БПЛА из 45 зафиксированных за ночь.