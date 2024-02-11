Киев объявил принудительную эвакуацию жителей города, опасаясь его скорой потери

Силы России не прекращают движение в направлении Часова Яра, горожанам объявлена необходимость покинуть город в связи с возможностью его взятия. Обстановка осложняется для ВСУ отсутствием серьезных укреплений в данном секторе, и штурмовые войска России уже приближаются к городу.

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Власти, контролирующие Киев, сообщают о принудительной эвакуации жителей Часова Яра. Это связано с тем, что предыдущая атака российских подразделений поставила под угрозу оборону украинских формирований на данном участке. Жителей придется вывозить принудительно, так как многие из них опасаются прибытия российской армии.

Вчера десантные подразделения из Ивановской и Костромской областей успешно вытеснили ВСУ из Поповского леса, захватив при этом несколько стратегически важных позиций. Лес располагается вдоль трассы О0506, ведущей к Часов Яру. Кроме того, также захватили контроль над несколькими позициями в соседних лесных зонах. Бои растянулись на весь день, и российские бойцы получили поддержку танков Т-90М "Прорыв".

В результате вчерашних боёв подразделение продвинулось в ширину до 1,5 и в глубину до 1,1 км на данном участке, сообщили в 98-й дивизии ВДВ. Данные о перемещении российских войск подтверждаются также украинскими источниками, которые сообщают о захвате Поповского леса и части трассы О0506 в районе Часова Яра. Также российские войска активно атакуют севернее Богдановки, удалось добиться успехов, но не таких значительных, как в Поповском лесу. Также проходят бои между Ивановским и Клещеевкой, где российские войска стремятся выйти к Часов Яру со стороны.