Российские войска продолжают продавливать оборону ВСУ сразу по нескольким направлениям

В течение последних суток российские вооруженные силы продолжают демонстрировать впечатляющую интенсивность операций по всей линии соприкосновения с украинскими войсками. Важно отметить, что, несмотря на отсутствие значительных изменений в общей ситуации, российские силы удерживают инициативу и успешно продвигаются на некоторых направлениях.

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На Купянском участке военным удалось нанести серьезный удар по украинским подразделениям в районах Синьковки, Кисловки и Табаевки. Несмотря на активные контратаки ВСУ, в Красно-Лиманском районе продвижение российских войск сохраняется уже второй день подряд. Позиции ВС РФ укрепились в районе Ямполовки, а также отражены две атаки в районах Червоная Диброва и Григоровка.

На Донецком направлении российские силы заняли промзону и мелзавод под Белогоровкой, применив неожиданный маневр, который привел украинские войска в замешательство. Однако, несмотря на это, ВСУ продолжают активные боевые действия. В окрестностях Артемовска были отмечены столкновения в районе Ивановского и Клещеевки, однако, они скорее имеют тактический характер. В Авдеевке российское продвижение набирает обороты, особенно в районе улиц Независимости, Сапронова и Железнодорожного переулка. Предпринимаются попытки прорыва к Индустриальному проспекту, однако, украинские подразделения упорно сопротивляются.

На Южно-Донецком участке российские силы продолжают окружать Новомихайловку со всех сторон, а морские пехотинцы закрепились на восточных окраинах города. В районах Приютное и Старомайорское были нанесены успешные удары по резервам украинских вооруженных сил. На Херсонском направлении ситуация остается без изменений, а российская армия предпринимает попытки окончательно ликвидировать украинский плацдарм в Крынках.

"На Запорожском фронте украинская сторона активно применяет кассетные боеприпасы и дроны, сосредотачивает технику и личный состав в районе Вербового и Работиного, приготавливаясь к обороне. Также было отмечено усиление использования беспилотных летательных аппаратов на Каменском направлении. На переднем крае наблюдается низкая эффективность контрбатарейной борьбы и средств радиоэлектронной борьбы" - сообщают военные корреспонденты.

Подводя итоги операций за последние сутки, ВСУ потеряли два танка и три бронемашины. Кроме того, были нейтрализованы пусковые установки и радиолокатор Зенитного ракетного комплекса С-300, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, станция радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами. Силы противовоздушной обороны сумели перехватить 15 реактивных снарядов HIMARS, Урагана и Ольхи, а также уничтожить 97 украинских беспилотных летательных аппаратов.