Российские военные отмечают, что у украинской армии всё меньше хорошо подготовленных бойцов

6 февраля украинские войска покинули район Авдеевских дач, который примыкает к территории Коксохимического завода. Однако, в результате интенсивных артиллерийских ударов со стороны России, украинские отряды понесли значительные потери. Сначала они отступили к железной дороге, а затем им пришлось двигаться ещё южнее.

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Причиной такого решения стал выход российских войск к виадуку, который проходит по юго-восточной части железнодорожных путей, находящихся неподалеку от Коксохимического завода. Российские бойцы, делая свои выводы о действиях украинских военных, отмечают отсутствие излишней самоуверенности со стороны ВСУ. Это является важным фактором. Однако российские военные обратили внимание на то, что недавно переброшенные в Авдеевскую зону военнослужащие из резервов ВСУ не так хорошо ориентируются в городской застройке, по сравнению с теми, кто изначально находился на этой территории. Тех, кто был с самого начала, осталось не так много. Всё больше приходится обращаться к "резерву". Многие из них не знают где проходы в заминированных районах, поэтому часто попадают на ранее расставленные минные поля силами "побратимов". Раненых приходится оставлять. Занимать новые позиции при отступлении занимает гораздо больше времени, чем раньше.

Конечно, такая ситуация предоставляет нашим бойцам определенные преимущества, однако противник продолжает оказывать свирепое сопротивление в рамках возможностей, с учетом текущей обстановки.