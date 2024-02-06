Армии удалось разбить подразделения ВСУ, находившиеся в районе Измайловского пруда

Военные операции российских войск продолжаются на всем протяжении линии соприкосновения, включая направление Первомайское-Нетайлово-Карловка.

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В течение последних суток отрядам российских вооруженных сил удалось преуспеть в битве за населенный пункт Первомайское и занять позиции украинских формирований южнее и западнее Измайловского пруда, который расположен в селе Первомайское, в каскаде водоемов на северо-западе от Донецка.

В результате успешной локальной наступательной операции было разгромлено противостоящее подразделение Вооруженных Сил Украины, которое занимало позиции к югу от Измайловского пруда до станции технического обслуживания сельскохозяйственной техники. Таким образом, линия соприкосновения, проходящая через Первомайское, была успешно стабилизирована, а неприятель отброшен на запад - ближе к посёлку Нетайлово.

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По имеющимся данным, сейчас под контролем российских войск находится и станция техобслуживания. За один день было преодолено примерно 800 метров в глубь украинских позиций при ширине фронта до 700 метров. Наступление на участке Курахово происходит не только от Марьинки через Георгиевку, но также и севернее - через упомянутое Первомайское.