В компании работают над многоразовой ракетой, чтобы снизить за её счёт расходы на каждый запуск

Китайский стартап Orienspace вступил в гонку разработки многоразовых ракет, цель которых состоит в снижении затрат и достижении доминирования в мировой индустрии запусков спутников, таких, как технология впервые созданная и использованная компанией Илона Маска SpaceX.

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Компания из Пекина в прошлом месяце провела успешный запуск одноразовой ракеты, и теперь они разрабатывают многоразовую ракету Gravity-2. Соучредитель Orienspace и соруководитель Яо Сун рассказал в интервью, что они планируют осуществить первый полет этой ракеты к концу 2025 года или в начале 2026 года. Еще одна китайская компания, которая конкурирует за возможность повторного использования ракет, - это Beijing Interstellar Glory Space Technology, известный также как i-Space. Они провели испытания в декабре прошлого года. Также дочерняя компания China Aerospace Science and Industry Corp провела испытания своей многоразовой ракеты Kuaizhou, используя технологию вертикального взлета и посадки.

Многоразовые ракеты меняют космическую индустрию, поскольку позволяют компаниям использовать повторно самые дорогостоящие части ракет с небольшим ремонтом. Хотя компания SpaceX остается лидером в этой области, Blue Origin LLC, основанная Джеффом Безосом, также планирует запустить свою многоразовую ракету New Glenn в этом году. В прошлом году китайские компании, включая стартапы и государственные предприятия, запустили около 70 ракет, но все они были одноразовыми. В то время как SpaceX провела около 100 запусков своих многоразовых ракет.

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Кроме работы над многоразовыми ракетами, Orienspace недавно успешно запустила свою первую ракету, работающую с морской платформы. Это предложение, по словам Яо, дает компаниям гибкость и удобство, а также позволяет увеличить частоту запусков с меньшими затратами. По его словам, морской запуск может помочь сэкономить время и деньги на логистике каждой ракеты, что значительно повысит эффективность бизнеса.