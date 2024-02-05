Сообщается, что российские силы продвинулись на 800 метров и заняли ещё три улицы

По информации от украинских источников, российская армия сумела успешно прорубить оборону северной части Авдеевки и пройти глубже в город, где расположены важные объекты.

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В настоящее время российские вооруженные силы оттеснили украинские формирования к югу от улиц Независимости, Степная и Первомайская, вдоль переулка Железнодорожная. Бои ведутся на улицах Леси Украинки и Сапронова, что также подтверждается информацией от украинских источников. Параллельно с этим российская армия заняла кварталы на Восток от Песчаного карьера.

В течение суток подразделения продвинулись на 800 метров при ширине фронта более 4 километров. Российские войска распространили свой контроль на СНТ "Ивушка" и территории до улицы Мичурина, выходящей к железнодорожному полотну. Это значительное продвижение, являющееся самым успешным за весь период наступательной операции в Авдеевке.

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Оставшееся расстояние до железнодорожного полотна составляет всего 250 метров, а до въезда в сам населённый пункт со стороны Орловки и Ласточкино приблизительно 1 километр. По итогам такого успешного наступления на севере Авдеевки, сразу несколько подразделений ВСУ оказались отрезанными от всей группировки войск и подвергаются атакам в тылу.