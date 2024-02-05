Сообщается, что также были поражены пункты временной дислокации украинских войск

Ночью с 4 на 5 февраля российская армия провела ракетно-дроновые удары по объектам украинских войск в Покровском районе на Западе Донецкой Народной Республики. Территория данного района в настоящий момент находится под контролем украинских вооруженных сил.

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Взрывы раздавались в районе Мирного в течение ночи, когда командование Украины пыталось перебросить резервы в направление Авдеевки, где продолжаются ожесточенные бои. Положение для неприятеля в Авдеевке осложнилось из-за успешной операции российской армии в северной части города, где удалось прорвать оборону украинских военных.

Ракетные удары привели к разрушению пунктов временного базирования украинских резервов в Покровском районе, а также к уничтожению нескольких единиц бронетехники, топливозаправочных автомобилей и буксируемой артиллерии.

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Параллельно с этим, российская армия нанесла удары по резервам ВСУ, которые попытались перебросить в Купянской области – на левый берег реки Оскол. Эти маневры были планировалось осуществить под покровом ночи, однако, российская разведка не осталась в стороне и заметила перемещения неприятеля. Были применены беспилотники и ракетные системы для поражения военной техники, включая автомобили ВСУ с военнослужащими и иностранными добровольцами, преимущественно французскими.