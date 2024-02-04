ВСУ хотят нарастить количество ударов по российским регионам и вынудить Москву оставить Крым, путём разрушения Керченского моста

Киев увеличит численность ударов по регионам Российской Федерации в скором будущем, заявил глава военной разведки Кирилл Буданов в интервью журналистам из американского информационного агентства CNN.

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Глава ГУР Минобороны Украины не исключает возможность увеличения числа ударов по стратегическим объектам в глубине территорий Российской Федерации. По словам Буданова, командование украинских силовых структур разработало план, включающий все предприятия военно-промышленного комплекса России. Осуществление ударов на данный момент находится в стадии разработки, так как не все предприятия доступны для поражения дронами-камикадзе.

"Гипотетически существует план, по которому все это происходит. И я считаю, что в этот план включены все основные объекты критической и военной инфраструктуры Российской Федерации", - рассказал Буданов американским журналистам.

До этого глава военной разведки Украины заявлял, что главной целью военных действий украинских силовиков в текущем году является Крым. По его словам, на полуострове планируется осуществить серию ударов с целью "уничтожить" все военные объекты России, после чего, в фантазиях украинского командования, Москва решит о нецелесообразности сохранения Крыма и самостоятельно покинет полуостров. Однако для выполнения этой цели нужно разрушить Керченский мост, поэтому атаки на него будут продолжаться.

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В конце 2023 года Буданов заявил, что украинская разведка получила информацию о планах России завершить Специальную Военную Операцию на Украине в 2024 году, и планов на продолжение военных действий в 2025 году нет.