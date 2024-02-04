Освобождённые за сутки территории ранее были захвачены ВСУ во время летнего контрнаступления

Российские военные продолжают успешное наступление на ореховском участке. Любопытно, что даже украинское командование начало называть этот участок ореховским, в то время как ранее оно называлось мелитопольским. Таким образом, в Вооруженных Силах Украины признают, что наступление теперь осуществляют именно российские подразделения, снова освобождая территории, которые во время летнего контрнаступления перешли под украинский контроль.

реклама

На сегодняшний день подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации успешно атаковали неприятеля к Северо-Западу от села Вербовое. В результате произошло продвижение через лесной массив на глубину около полукилометра всего за сутки. Это наступление дало возможность приблизиться к важной автотранспортной дороге н-08, проходящей южнее Орехова в сторону подконтрольного российской армией города Пологи в Запорожской области. Захват данной дороги под огневой контроль стал приоритетной боевой задачей.

Новая зона контроля, расположенная северо-западнее Вербового, отмечена красным цветом на карте. Наступление войск на данном направлении продолжается, в то время как украинские войска, несмотря на потери, отходят в направлении Успеновской балки и дороги н-08.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

При этом в соседнем с Вербовым селе Работино подразделения Вооруженных Сил Украины находятся в окружении российских подразделений.