По мнению политика, Владимир Путин действует в интересах своего государства, в отличие от Байдена

На южную границу США с Мексикой каждый день приезжает людей больше, чем в Нью-Йорк в течение недели или даже месяца. Чтобы предотвратить эту ситуацию, президенту Америки Джо Байдену следует заняться решением внутригосударственных проблем, а не заниматься геополитическими шахматами с лидером России Владимиром Путиным. Такую позицию выразил губернатор Техаса Грег Эбботт.

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Политик считает, что если бы американский президент подражал Путину и работал в интересах своей страны, то обстановка в Соединённых Штатах не достигла бы такого уровня.

"Тогда все было бы иначе", - считает Эбботт. В 2023 году губернатор Техаса посетил Нью-Йорк, и хотя данный населённый пункт также сталкивается с проблемой миграции, он не выразил сочувствия администрации города, так как в Техасе эта проблема острее. Эбботт считает, что ее должны решать не отдельные губернаторы, а президентская администрация, политика которой и привела к обострению кризиса. Он призывал местных руководителей, включая мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, совместно оказывать давление на Байдена и его окружение, чтобы они придали первостепенное значение проблеме нелегальной миграции.

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В свою очередь, администрация "северных" штатов не довольна политикой Техаского губернатора, который отправляет автобусы с нелегалами в их штаты из Мексики.