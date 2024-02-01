Также, компания может представить более доступную версию Z Fold 6 FE

Samsung готовит новый смартфон Galaxy Z Fold 6, который будет еще более тонким и компактным, чем его предшественники. По последнему патенту, который был опубликован в сети, корейский гигант стремится достичь еще более изящного дизайна своего складного устройства. В отличие от Galaxy Z Fold 5 имеет толщину в 13.4 мм. Однако, патент Samsung намекает, что следующая модель Z Fold будет еще более тонкой.

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Также аппарат станет более функциональным. По предыдущим слухам, Samsung планирует увеличить размер крышки и складного внутреннего экрана. В текущей модели Z Fold 5 верхний дисплей имеет диагональ 6,2 дюйма, а основной дисплей - 7,6 дюйма. Fold 6 превзойдёт своего предшественника по этим характеристикам.

Кроме улучшенных характеристик, Samsung также планирует перепроектировать шарнирный модуль в Z Fold 6, чтобы обеспечить удобство использования и избежать повторения неприятностей, связанных с первым поколением складных смартфонов.

Однако, несмотря на рост популярности складных телефонов, их высокая цена по-прежнему остается главным фактором, отпугивающим потенциальных покупателей. В прошлом году Samsung опровергла слухи о выпуске бюджетной версии Z Fold стоимостью от 500 до 600 долларов, но возможно, они все же представят версию Fan Edition. По некоторым источникам, Samsung разрабатывает три новых складных устройства, включая две стандартные модели - Z Fold 6 и Z Flip 6, а также, возможно, более доступную версию - Z Fold 6 FE.

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Варианты телефонов Samsung FE обычно немного упрощены по функциональности и характеристикам, чтобы быть доступнее по цене. По данным некоторых источников, вариант Z Fold 6 FE будет оснащен Snapdragon 8 Gen 2, таким же процессором, как и Z Fold 5, и не будет поддерживать S Pen. Возможно, будут предприняты и другие меры для снижения стоимости, но все равно будет интересно, если Samsung представит его по цене ниже 1000 долларов, особенно учитывая, что цена на Z Fold 5 сейчас составляет 1800 долларов.