Войска продолжают наступление на данном участке, по украинским позициям регулярно работают авиация и артиллерия

Российские военные продолжают свое наступление в районе Харьковского участка, двигаясь к городу с Юга и сервера одновременно. Очевидно, что действия России направлены на постепенную блокаду и последующее вытеснение украинских военных в этом районе.

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Ближе всего к населённому пункту российские войска находятся на Севере, где уже идут столкновения в районе Синьковки. Сообщается, что вчера украинские военнослужащие отступили в лесопосадках вблизи одного из сел. После освобождения села Табаевка, которое находится юго-восточнее Купянска, российские подразделения успешно продвигаются и на этом фланге. Вчера, западнее Кисловки, Россия заняла высоту, которая позволяет контролировать всю логистику украинских вооруженных сил в этом районе, включая позиции в районе Песчаного и Кисловки.

Украинские военные превратили Кисловку в мощный форпост. Скорее всего, российские войска будут окружать это село, приближаясь с Юга через степную Новоселовку и Ивановку, а также продвигаясь вдоль трассы Н-26 севернее Табаевки. Исходя из карты, ясно видно, что фланговые выступы российской армии позволяют реализовать этот план. По последним неофициальным данным штурмовики ВС РФ уже вошли в село Ивановка, находящееся на северных подступах к Кисловке.

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Оставшиеся жители Купянска сообщают, что третий день на южных подступах к городу не стихает громкая артиллерийская канонада. Как обычно, перед новым наступлением российская артиллерия ликвидирует укрепленные позиции ВСУ, также задействована армейская авиация. В сети появились видеокадры работы экипажей российских вертолетов КА-52 "Аллигатор", которые обстреливают позиции ВСУ в районе Купянска. По всей видимости, в боевых действиях задействованы всё вооружение и возможности этой мощной винтокрылой машины.