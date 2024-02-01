Изделие ПШ-56 разработано одним из местных конструкторов и потенциал платформы только выясняется

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота провели испытания транспортного средства, разработанного местным изобретателем. Хотя конечное решение о данной разработке еще не принято, военные оценили потенциал этой машины. Эту информацию сообщает Министерство обороны.

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Транспортер, названный "ПШ-56" и созданный приморцем, управляется с помощью дистанционного управления. Он оснащен гусеничным ходом для обеспечения проходимости. Гусеницы выполнены из резины и движутся с помощью двух электромоторов. Рама и трансмиссия машины разработаны с учетом специальных операций. Батареи транспортера хватает на работу до 8 часов, даже при минусовых температурах и при наличии груза.

Эта платформа была специально разработана в первую очередь для эвакуации раненых, однако, она может использоваться и для других целей. В ходе испытаний морские пехотинцы использовали транспортер для перевозки бойцов, доставки боеприпасов, продуктов питания, для разведки и разминирования.





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Основываясь на результатах испытаний, Сергей Гренок, изобретатель этой машины, будет улучшать платформу с учетом советов военнослужащих, участвовавших в специальной операции. Планируется проведение дополнительных тестов, а затем, скорее всего, платформа отправится в зону действия одного из отрядов морской пехоты Тихоокеанского флота.