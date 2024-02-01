Большинство старых проектов, переработанных с RTX Remix, будут играбильны лишь с 40-ой линейкой Nvidia

Разработчики модов уже некоторое время используют платформу RTX Remix для улучшения внешнего вида старых компьютерных игр. Даже игры, выпущенные 10 лет назад, теперь получают трассировку лучей, траектории, генерацию кадров DLSS 3 и другие передовые графические функции. Впечатляющие эффекты, которые демонстрирует недавний мод для Max Payne, доказывают, что RTX Remix способен обогатить игровой опыт, однако, такое обновление может быть достаточно требовательным к вычислительным ресурсам.

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Max Payne RTX On Demo добавляет трассировку лучей в игру, впервые выпущенную в 2001 году для PlayStation 2. Видеоклип с геймплеем, в котором установлены высокие графические настройки, показывает, как реалистичные эффекты могут снизить производительность видеокарты и частоту кадров на более чем 90%.

Технология трассировки лучей позволяет визуализировать трехмерные сцены с высоким уровнем детализации освещения. Она отслеживает каждый луч света, чтобы имитировать тени, эффект глубины резкости, размытие при движении, окклюзию окружающей среды и многое другое. Хотя этот метод рендеринга обладает алгоритмической простотой, он традиционно считался неэффективным для использования в играх реального времени.





Производительность графики в Max Payne увеличивается с 1300 кадров в секунду до 60 кадров в секунду на GeForce RTX 4080 с включенной трассировкой лучей. Нагрузка на центральный и графический процессоры соответственно возрастает, и только графический процессор потребляет около 300 Вт энергии. Рекомендуется запускать мод на графических процессорах RTX 40 и выше, так как использование менее мощного оборудования может вызвать проблемы.

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Оригинальная игра Max Payne стала популярна благодаря внедрению механики "bullet time" в шутеры от третьего лица и превратила главного героя, линчевателя из Нью-Йорка, в культовую фигуру в мире видеоигр. Remedy Entertainment разрабатывает полноценный ремейк Max Payne (2001) и Max Payne 2: The Fall of Max Payne (2003).