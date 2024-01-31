В сети появились кадры с уничтожением украинской зенитной установки

В сумской области, вблизи российской границы, произошло необычное событие. Российский дрон-камикадзе "Ланцет" атаковал грузовик ЗИЛ-131 с зенитной установкой ЗУ-23-2 на борту, который, как утверждают российские телеграм-каналы, принадлежал украинским формированиям. Машина была обнаружена вчера восточнее села Хотень, после чего по ней был нанесён удар дроном-камикадзе.

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Похоже, что на фоне напряженности в приграничных районах с Украиной, российская армия усилила активность в разведывательной деятельности и приняла меры по уничтожению близко подходящих к границе объектов неприятеля. Ранее дроны "Ланцет" использовались в основном для ударов по украинской технике на передовой. Однако, в данном случае они были применены для поражения цели внутри области. Сумская область Украины не ведёт боевых действий, что используют в своих интересах украинские националисты. Однако, периодически с этой территории проводятся диверсионные операции и обстрелы российских населённых пунктов, что создаёт напряженность в регионе.

В прошлом украинская сторона неоднократно жаловалась на рейды спецназа ВС РФ в Сумской и Черниговской областях, последняя из которых граничит с Брянской областью. По всей видимости, помимо рейдов, российская армия начала применять высокоточные ударные дроны против украинских сил.

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Зенитная установка ЗУ-23-2, хоть и довольно старая, создана в 1960-ом году, но всё ещё эффективна для поражения низколетящих целей. Комплекс способен сбивать воздушные цели на расстоянии до 2,5 км и высотой до 2 км. Российские силы ПВО также продолжают использовать эту установку, модернизируя её и устанавливая на различные подвижные платформы, такие как грузовики, БТР и другие транспортные средства, для повышения их мобильности. Ситуация вынуждает российских военных быть бдительными и активными в приграничных районах, готовыми к столкновениям и возможным атакам.