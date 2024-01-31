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Zelikman
Украинские формирования начали испытывать новый наземный ударный дрон Железный
Данный беспилотник имеет на вооружении пулеметную турель калибра 12,7 миллиметров и оптическую станцию поиска цели

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  Активное использование беспилотных летательных аппаратов в украинском вооруженном конфликте прекрасно подтвердило их ценность при выполнении разведывательных и боевых задач. Количество и разнообразие таких аппаратов играют решающую роль на поле боя и в глубине тыла.

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  В прошлом году украинские военные выразили недовольство западным журналистам из-за внушительного превосходства Вооруженных Сил России в количестве и типах используемых беспилотных аппаратов на передовой. В связи с этим возникла потребность увеличить производство собственных беспилотных летательных аппаратов, включая компенсацию дефицита боеприпасов стандарта NATO.

  Неспособность наладить массовое производство беспилотных аппаратов в стране, в том числе сложных и дорогостоящих морских дронов, заставила киевских пропагандистов сосредоточиться на наземных роботизированных устройствах, используемых в военных целях. Согласно информации, опубликованной в немецкой прессе по рекомендации Киева, большое количество различных беспилотников рассматривается для разминирования. Были также продемонстрированы "боевые роботы" с оружием.

  На данный момент эти устройства не являются широко распространенными на передовой, они скорее являются экспериментальными моделями разработки. Известно, что в районе Артемовска был протестирован наземный беспилотник "Броненосец" американского производства с пулеметом M2 калибра 12,7 мм. Этот дрон отличается большими размерами и может развивать скорость до 20 км/ч и преодолевать расстояние до 130 км. Также с осени 2023 года украинские вооруженные силы используют четырехколесные наземные дроны-камикадзе под названием "Ratel S" для уничтожения танков.

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  Недавно в украинских сетях появилась информация о проведении испытаний нового наземного беспилотника "Железный" с пулеметной турелью калибра 12,7 миллиметров и оптической станцией поиска цели. Внешне этот новый роботизированный комплекс мало отличается от "Броненосца", и, возможно, обе платформы имеют одинаковую колесную базу, отличаясь только вооружением. Однако, новый беспилотник значительно уступает в дальности хода своему аналогу, но обладает такой же максимальной скоростью.

#сво #техника #всу #армия #оружие #дроны #железный драгун
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