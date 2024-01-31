Военкоры сообщают о постепенном ослаблении украинских войск на поле боя

Согласно данным, полученным от военных корреспондентов, на Южно-Донецком участке происходит дальнейшее продвижение российских вооруженных сил. Отмечается, что Российская Федерация продвинулась к северу от Приютного, а конкретно в районе Великой Новосёлки. Продвижение подразделений российской армии зафиксировано на участке шириной около 2,5 километров и на глубину от 500 до 600 метров.

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Согласно высказываниям военных корреспондентов, в результате продвижения российских вооруженных сил украинские формирования были вынуждены покинуть некоторые позиции, которые были ими захвачены в ходе летне-осеннего контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Несмотря на то, что данное продвижение преимущественно произошло в "серой зоне", оно говорит о постепенном ослаблении украинских формирований на этом участке линии соприкосновения.

Помимо этого, российская армия продолжает с активностью штурмовать населенный пункт Новомихайловку на Донецком участке. Этот поселок, расположенный южнее Марьинки, полностью освобожденной российскими войсками, теперь стал укрепленным районом, созданным ВСУ. Перед российскими войсками стоит задача освободить Новомихайловку, что в свою очередь откроет путь для дальнейшего продвижения по данному направлению.

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Командование украинской армии испытывает затруднения со снабжением артиллерийскими боеприпасами, сталкивается с дефицитом личного состава и низким качеством новых рекрутов на всех участках театра боевых действий. Тем не менее, ВСУ продолжают держать оборону, хотя их способность к наступательным действиям, по всей видимости, уже значительно снижена.